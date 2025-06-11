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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:41
Цитата:
я не увидел ничего истинного только противоречия /
Skeptic:
прописных истин
прописных истин
я не увидел ничего истинного только противоречия /
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:53
Цитата:
как это?
когда большевики захватили власть в стране то страна уже разваленная была
средняя азия полыхала антиколониальным восстанием
откололась польша и финляндия
украина создала раду по сути обьявив независимость
на кавказе тоже организовывались автономии
немцы рвались к петрограду уже окупируя прибалтику
царь николашка своим "умным" руководством довел империю до такого а потом ее добили демократы (предки сегодняшней единой россии)
ленину ничего не оставалось как обьеденять империю с аргументом что кажжому будет дана автономия
русские как имперская нация уже не в силах были сдерживать страну
поэтому и образовали 15 нац республик
навсегда правда ушли поляки и фины
к 1991 году стало понятно что даже в переформатирвоанной советской империи русские опять не в силах сдерживать страну от разавала
в итоге получилось снг
щас опять русские показывают что не в силах сдерживать РФ от развала
кавказ сам по себе практически
татарстан и башкортостан делают вид что подчниняются
урал и сибирь массово заселяют узбеки и таджики, а депутат в рф уже открыто гооворят что сибирь это историческая земля узьеков поэтому они имеют равные права с местным)
россия скукоживается постепенно и большевики тут явно не первую скрипку играли
Skeptic:
Страну развалили большевики
Страну развалили большевики
как это?
когда большевики захватили власть в стране то страна уже разваленная была
средняя азия полыхала антиколониальным восстанием
откололась польша и финляндия
украина создала раду по сути обьявив независимость
на кавказе тоже организовывались автономии
немцы рвались к петрограду уже окупируя прибалтику
царь николашка своим "умным" руководством довел империю до такого а потом ее добили демократы (предки сегодняшней единой россии)
ленину ничего не оставалось как обьеденять империю с аргументом что кажжому будет дана автономия
русские как имперская нация уже не в силах были сдерживать страну
поэтому и образовали 15 нац республик
навсегда правда ушли поляки и фины
к 1991 году стало понятно что даже в переформатирвоанной советской империи русские опять не в силах сдерживать страну от разавала
в итоге получилось снг
щас опять русские показывают что не в силах сдерживать РФ от развала
кавказ сам по себе практически
татарстан и башкортостан делают вид что подчниняются
урал и сибирь массово заселяют узбеки и таджики, а депутат в рф уже открыто гооворят что сибирь это историческая земля узьеков поэтому они имеют равные права с местным)
россия скукоживается постепенно и большевики тут явно не первую скрипку играли
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:56
Цитата:
ага
имя этой бомбе вова путин
коммунист
сотрудник кгб (то есть идейный борец с контрреволюцией)
щас доказывает всем что ленин был дурак)
Цитата:
опять про путина и его кооператив речь? Цитата:
в том числе среди активных сносителей вова путин который отказался от партийной и кгбшной работы и побежал сразу на работу к демократу собчаку в помощники
Skeptic:
Большевики заложили под империю мину замедленного действия
Большевики заложили под империю мину замедленного действия
ага
имя этой бомбе вова путин
коммунист
сотрудник кгб (то есть идейный борец с контрреволюцией)
щас доказывает всем что ленин был дурак)
Цитата:
Skeptic:
А их последыши наворовались до такой степени, что им стало влом прятать наворованное.
А их последыши наворовались до такой степени, что им стало влом прятать наворованное.
опять про путина и его кооператив речь? Цитата:
Skeptic:
И для его легализации им нужна была "свобода" и "демократия" западного образца. Система мешала и они ей снесли.
И для его легализации им нужна была "свобода" и "демократия" западного образца. Система мешала и они ей снесли.
в том числе среди активных сносителей вова путин который отказался от партийной и кгбшной работы и побежал сразу на работу к демократу собчаку в помощники
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 13:22
Цитата:
Зачем Вы так? Царь Николай второй ничем не руководил! Почитайте его дневники в самые напряжённые для его империи дни! "Поколол дрова, пострелял в саду из монте-кристо( типа мелкашки) , вот и всё его правление!
abaika95:
руководством
руководством
Зачем Вы так? Царь Николай второй ничем не руководил! Почитайте его дневники в самые напряжённые для его империи дни! "Поколол дрова, пострелял в саду из монте-кристо( типа мелкашки) , вот и всё его правление!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 13:28
Что касается прописных истин Скептика, то это старый спор последователей Ленина и Сталина, победил всё таки Ленин. Как было бы лучше никто не знает, поэтому как прописные истины или как аксиому воспринимать сие не стоит! Ярым приверженцем сталинской формулы территориального обустройства СССР был незабвенный Жириновский, который хотел упразднить все республики и сделать вместо них области либо губернии по подобию Российской империи. Сколько бы крови тогда пролилось тоже никто не знает, но думаю национальные элиты ЦА опять бы в басмачи ушли!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 14:43
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Цитата:
Со слов Скептик телевизор вообще "не смотрит", однако, мыслит в HD-качестве федеральных эфиров великих россиян!
Цитата:
saba:
Что касается прописных истин Скептика, то это старый спор последователей Ленина и Сталина, победил всё таки Ленин.
Что касается прописных истин Скептика, то это старый спор последователей Ленина и Сталина, победил всё таки Ленин.
Со слов Скептик телевизор вообще "не смотрит", однако, мыслит в HD-качестве федеральных эфиров великих россиян!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 15:06
Цитата:
Большевики во главе с Лениным пришли к власти на волне идей коллективного управления и Советов, но впоследствии Сталин выстроил жёсткую вертикаль. Ленин по сравнению со Сталиным был более прагматичный, менее кровожадный и опасался узурпации власти отдельной личностью. Как говорится: Меньше централизации - меньше простора для культа личности, больше централизации - больше простора для культа личности.
Сталин не стремился отменить республики в пользу губерний. В 1922 году Сталин, будучи наркомом по делам национальностей, предложил проект объединения республик в единое государство - Союз Советских Социалистических Республик. Он использовал республики как инструмент централизованного контроля, но при этом сохранял внешнюю форму федерации, чем СССР и отличался от Российской империи.
При Сталине число союзных республик увеличилось. В 1936 году, по сталинской Конституции: Казахская и Киргизская автономии стали союзными республиками. Узбекистан и Туркмения уже имели статус союзных с 1924 года. Позднее была создана Молдавская ССР (1940) и временно - Карело-Финская ССР (1940–1956).
Следует отметить, что 19 октября 1918 года - первоначально была создана как Автономная область немцев Поволжья в составе РСФСР. 6 января 1924 года - преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья (АССР НП). Столица: город Энгельс Саратовская область (до 1931 года - Покровск). 28 августа 1941 года - официальный указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации республики. Причина: начало Великой Отечественной войны и массовая депортация советских немцев - под предлогом «подозрений в возможном сотрудничестве с нацистской Германией». Общая численность населения в 1941 году: примерно 605 000 человек, из них этнические немцы составляли около 366 000 человек (60% населения).
Ленин победил, но Сталин как-то в последствии тихонько захватил всё. Как при Н.С. Хрущеве развенчивали культ личности Сталина описано. Историки и часть постсоветского народа, в основном из числа старшего поколения вспоминают гулаг, репрессий, а не - как искра зажгла пламя революции. В настоящее время, даже трудно условно вообразить и представить, кого больше Ленинцев или Сталинистов?
[Исправлено: Kairat stayer, 11.06.2025 - 16:36]
saba:
Как было бы лучше никто не знает, поэтому как прописные истины или как аксиому воспринимать сие не стоит! Ярым приверженцем сталинской формулы территориального обустройства СССР был незабвенный Жириновский, который хотел упразднить все республики и сделать вместо них области либо губернии по подобию Российской империи. Сколько бы крови тогда пролилось тоже никто не знает, но думаю национальные элиты ЦА опять бы в басмачи ушли!
Как было бы лучше никто не знает, поэтому как прописные истины или как аксиому воспринимать сие не стоит! Ярым приверженцем сталинской формулы территориального обустройства СССР был незабвенный Жириновский, который хотел упразднить все республики и сделать вместо них области либо губернии по подобию Российской империи. Сколько бы крови тогда пролилось тоже никто не знает, но думаю национальные элиты ЦА опять бы в басмачи ушли!
Большевики во главе с Лениным пришли к власти на волне идей коллективного управления и Советов, но впоследствии Сталин выстроил жёсткую вертикаль. Ленин по сравнению со Сталиным был более прагматичный, менее кровожадный и опасался узурпации власти отдельной личностью. Как говорится: Меньше централизации - меньше простора для культа личности, больше централизации - больше простора для культа личности.
Сталин не стремился отменить республики в пользу губерний. В 1922 году Сталин, будучи наркомом по делам национальностей, предложил проект объединения республик в единое государство - Союз Советских Социалистических Республик. Он использовал республики как инструмент централизованного контроля, но при этом сохранял внешнюю форму федерации, чем СССР и отличался от Российской империи.
При Сталине число союзных республик увеличилось. В 1936 году, по сталинской Конституции: Казахская и Киргизская автономии стали союзными республиками. Узбекистан и Туркмения уже имели статус союзных с 1924 года. Позднее была создана Молдавская ССР (1940) и временно - Карело-Финская ССР (1940–1956).
Следует отметить, что 19 октября 1918 года - первоначально была создана как Автономная область немцев Поволжья в составе РСФСР. 6 января 1924 года - преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья (АССР НП). Столица: город Энгельс Саратовская область (до 1931 года - Покровск). 28 августа 1941 года - официальный указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации республики. Причина: начало Великой Отечественной войны и массовая депортация советских немцев - под предлогом «подозрений в возможном сотрудничестве с нацистской Германией». Общая численность населения в 1941 году: примерно 605 000 человек, из них этнические немцы составляли около 366 000 человек (60% населения).
Ленин победил, но Сталин как-то в последствии тихонько захватил всё. Как при Н.С. Хрущеве развенчивали культ личности Сталина описано. Историки и часть постсоветского народа, в основном из числа старшего поколения вспоминают гулаг, репрессий, а не - как искра зажгла пламя революции. В настоящее время, даже трудно условно вообразить и представить, кого больше Ленинцев или Сталинистов?
[Исправлено: Kairat stayer, 11.06.2025 - 16:36]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 23:04
Цитата:
23 сентября 1922 года генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин представил проект «автономизации» советских республик. Если говорить вкратце, то автономизация предусматривала полное поглощение этих республик РСФСР и, по сути, лишение их независимости. Согласно плану Сталина никаких союзных республик не должно было существовать. Предполагалось, что Белоруссия, Украина и Закавказье войдут в состав России (РСФСР) на правах субъектов Федерации наравне с другими автономными республиками.
Ленин был категорически против этого плана и настаивал на том, что союзные республики должны иметь право на независимость в рамках РСФСР.
Из учебника по истории РФ, просто загуглил, не отличается от того,что нам преподавли
Kairat stayer:
23 сентября 1922 года генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин представил проект «автономизации» советских республик. Если говорить вкратце, то автономизация предусматривала полное поглощение этих республик РСФСР и, по сути, лишение их независимости. Согласно плану Сталина никаких союзных республик не должно было существовать. Предполагалось, что Белоруссия, Украина и Закавказье войдут в состав России (РСФСР) на правах субъектов Федерации наравне с другими автономными республиками.
Ленин был категорически против этого плана и настаивал на том, что союзные республики должны иметь право на независимость в рамках РСФСР.
Из учебника по истории РФ, просто загуглил, не отличается от того,что нам преподавли
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 09:17
Всем желаю доброго утра, мира, радости, добра, позитива и хорошего настроения!
Цитата:
Есть противоречия, действительно с одной стороны, в 1922 году Сталин выступал с планом так называемой «автономизации», согласно которому предполагалось включить Украину, Белоруссию, Закавказскую федерацию (Армению, Азербайджан и Грузию) в состав РСФСР на правах автономий. С другой стороны, позже при Сталине СССР был сформирован как союз равноправных союзных республик, а в последующие десятилетия, как отметил выше их число даже увеличилось.
Цитата:
saba:
23 сентября 1922 года генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин представил проект «автономизации» советских республик. Если говорить вкратце, то автономизация предусматривала полное поглощение этих республик РСФСР и, по сути, лишение их независимости. Согласно плану Сталина никаких союзных республик не должно было существовать. Предполагалось, что Белоруссия, Украина и Закавказье войдут в состав России (РСФСР) на правах субъектов Федерации наравне с другими автономными республиками.
23 сентября 1922 года генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин представил проект «автономизации» советских республик. Если говорить вкратце, то автономизация предусматривала полное поглощение этих республик РСФСР и, по сути, лишение их независимости. Согласно плану Сталина никаких союзных республик не должно было существовать. Предполагалось, что Белоруссия, Украина и Закавказье войдут в состав России (РСФСР) на правах субъектов Федерации наравне с другими автономными республиками.
Есть противоречия, действительно с одной стороны, в 1922 году Сталин выступал с планом так называемой «автономизации», согласно которому предполагалось включить Украину, Белоруссию, Закавказскую федерацию (Армению, Азербайджан и Грузию) в состав РСФСР на правах автономий. С другой стороны, позже при Сталине СССР был сформирован как союз равноправных союзных республик, а в последующие десятилетия, как отметил выше их число даже увеличилось.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 09:48
из мемуаров Михаила Сергеевича Горбачёва «Декабрь‑91. Моя позиция» (Москва, 1992)
В тексте звучат слова: «И всё же, несмотря ни на что, историческую задачу мы решили: тоталитарный монстр рухнул, люди получили свободу, в обществе развернулись демократические процессы. …
Мои действия отражали рассчитанный план, нацеленный на обязательное достижение победы»
. Это — центральный фрагмент, где Горбачёв не просто констатирует крах системы, но прямо говорит, что «его действия отражали рассчитанный план» и что цель была достигнута — монстр рухнул.
В тексте звучат слова: «И всё же, несмотря ни на что, историческую задачу мы решили: тоталитарный монстр рухнул, люди получили свободу, в обществе развернулись демократические процессы. …
Мои действия отражали рассчитанный план, нацеленный на обязательное достижение победы»
. Это — центральный фрагмент, где Горбачёв не просто констатирует крах системы, но прямо говорит, что «его действия отражали рассчитанный план» и что цель была достигнута — монстр рухнул.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 10:15
📅 Хронология и основание дела 4 ноября 1991 года
Илюхин, занимавший должность начальника Управления надзора за исполнением законов о госбезопасности в прокуратуре СССР, возбудил уголовное дело против президента СССР Горбачёва по статье 64 УК РСФСР (измена Родине) из-за признания независимости Литвы, Латвии и Эстонии.
Он посчитал это нарушением Конституции и закона от 3 апреля 1991 года о порядке выхода республик из СССР
. 6 ноября 1991 года генеральный прокурор СССР Николай Трубин закрыл дело, а Илюхин был уволен из прокуратуры.
Причина — дело основывалось лишь на газетных вырезках и постановлении, без доказательной базы
. 🧩 Аргументы Илюхина
По его версии: Горбачёв нарушил конституционные обязательства как гарант законности и суверенитета СССР, игнорируя процедуру выхода республик .
Признание суверенитета Прибалтики было актом государственной измены — Илюхин считал это сознательным подрывом целостности страны .
Он требовал продолжить расследование, включая дела о территориях в Беринговом море, получении средств от Южной Кореи и уничтожении ракетных комплексов «Ока»; .
🗂 Дальнейшее продолжение Ильюхин не ограничился одним делом.
Он издал книгу «Обвиняется президент: Прокурор — расследование против М. С. Горбачёва» (1992, 68 стр.) .
В 1993–1994 гг. он выступал инициатором новых попыток возобновить уголовное преследование Горбачёва, в том числе общественных «трибуналов», и даже призывал лишить Горбачёва Нобелевской премии .
Он фактически стал одной из самых известных фигур, обвиняющих не только Горбачёва, но и Ельцина с Путиным в «государственных изменах» и «предательстве национальных интересов» .
Илюхин, занимавший должность начальника Управления надзора за исполнением законов о госбезопасности в прокуратуре СССР, возбудил уголовное дело против президента СССР Горбачёва по статье 64 УК РСФСР (измена Родине) из-за признания независимости Литвы, Латвии и Эстонии.
Он посчитал это нарушением Конституции и закона от 3 апреля 1991 года о порядке выхода республик из СССР
. 6 ноября 1991 года генеральный прокурор СССР Николай Трубин закрыл дело, а Илюхин был уволен из прокуратуры.
Причина — дело основывалось лишь на газетных вырезках и постановлении, без доказательной базы
. 🧩 Аргументы Илюхина
По его версии: Горбачёв нарушил конституционные обязательства как гарант законности и суверенитета СССР, игнорируя процедуру выхода республик .
Признание суверенитета Прибалтики было актом государственной измены — Илюхин считал это сознательным подрывом целостности страны .
Он требовал продолжить расследование, включая дела о территориях в Беринговом море, получении средств от Южной Кореи и уничтожении ракетных комплексов «Ока»; .
🗂 Дальнейшее продолжение Ильюхин не ограничился одним делом.
Он издал книгу «Обвиняется президент: Прокурор — расследование против М. С. Горбачёва» (1992, 68 стр.) .
В 1993–1994 гг. он выступал инициатором новых попыток возобновить уголовное преследование Горбачёва, в том числе общественных «трибуналов», и даже призывал лишить Горбачёва Нобелевской премии .
Он фактически стал одной из самых известных фигур, обвиняющих не только Горбачёва, но и Ельцина с Путиным в «государственных изменах» и «предательстве национальных интересов» .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 10:24
Постепенное сворачивание проекта «советский социализм» началось после смерти Сталина для чего, собственно, и понадобилась десталинизация – сначала хрущёвская (1956-1964), а затем и горбачёвская (1987-1991).
Над её внедрением в массы работали опытные политтехнологи, причём не столько советские, сколько зарубежные, которые на разоблачениях Сталина и всего периода его правления, что называется, «собаку съели».
И тот же Александр Яковлев, который не один десяток лет отработал в пропагандистских структурах, был ярким примером такого политтехнолога, который учился этому не только в СССР, но и на Западе – в США (имеется в виду его годичная (1958-1959) стажировка в Колумбийском университете, где он постигал азы политического плюрализма под научным руководством его автора Дэвида Трумэна (1913-2003)).
Что такое «политический плюрализм»? Говоря простым языком, это то же наеб…во, но более изощрённое. Говоря по-научному, это «принцип, содействующий существованию многообразия политических сил с конкуренцией между ними за представительство в органах государственной власти».
Как сообщает Википедия: «С марксистско-ленинских позиций политический плюрализм выступает не столько как подлинное отражение многообразия взглядов, сколько как ИНСТРУМЕНТ БУРЖУАЗНОЙ НАДСТРОЙКИ, обеспечивающий господство частной собственности и правящих классов.
Формальное признание множества партий и движений зачастую создает иллюзию равенства, тогда как реальное распределение ресурсов и влияние остаются в руках экономически привилегированных групп.
При этом «дискурс» ограничивается рамками, не затрагивающими принципы частной собственности, что отсекает от легитимного политического процесса любые требования о социализации ключевых отраслей экономики или установлении диктатуры пролетариата.
Над её внедрением в массы работали опытные политтехнологи, причём не столько советские, сколько зарубежные, которые на разоблачениях Сталина и всего периода его правления, что называется, «собаку съели».
И тот же Александр Яковлев, который не один десяток лет отработал в пропагандистских структурах, был ярким примером такого политтехнолога, который учился этому не только в СССР, но и на Западе – в США (имеется в виду его годичная (1958-1959) стажировка в Колумбийском университете, где он постигал азы политического плюрализма под научным руководством его автора Дэвида Трумэна (1913-2003)).
Что такое «политический плюрализм»? Говоря простым языком, это то же наеб…во, но более изощрённое. Говоря по-научному, это «принцип, содействующий существованию многообразия политических сил с конкуренцией между ними за представительство в органах государственной власти».
Как сообщает Википедия: «С марксистско-ленинских позиций политический плюрализм выступает не столько как подлинное отражение многообразия взглядов, сколько как ИНСТРУМЕНТ БУРЖУАЗНОЙ НАДСТРОЙКИ, обеспечивающий господство частной собственности и правящих классов.
Формальное признание множества партий и движений зачастую создает иллюзию равенства, тогда как реальное распределение ресурсов и влияние остаются в руках экономически привилегированных групп.
При этом «дискурс» ограничивается рамками, не затрагивающими принципы частной собственности, что отсекает от легитимного политического процесса любые требования о социализации ключевых отраслей экономики или установлении диктатуры пролетариата.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 10:34
Кстати, отметим, что с момента начала «холодной войны» (1946) на Западе (главным образом в США и Великобритании) в первые же годы было создано несколько десятков советологических учреждений, самыми крупными из которых были Русский институт Колумбийского университета (именно туда в 1958 году и отправится на стажировку будущий «проРАБ перестройки») Александр Яковлев) и Русский исследовательский центр Гарвардского университета, открытый 1 февраля 1948 года.
Так вот первым директором последнего будет назначен Клайд Клукхон. Многие тогда были крайне удивлены (а некоторые и возмущены) тем, что именно он встал во главе ведущего антисоветского учреждения. Почему? Клукхон никогда не занимался СССР и даже не знал русского языка, в отличие, скажем, от Михаила Карповича, который родился в России (1888) и был большим спецом по этой стране, являясь профессором в Гарварде.
Но чашу весов при назначении Клукхона перевесило то, что он был видным антропологом и изучал быт и нравы североамериканских индейцев, в частности - навахо, которое является вторым по величине признанным федеральным племенем в США и у них самая большая резервация.
Назначение К.Клукхона на пост главы Русского исследовательского центра было важно в свете того, что к советским людям (и особенно к русским) должны были быть применены те же методики, что когда-то и против индейцев.
Эти методики базировались на методе ценностной ориентации. И цель у всего этого была ОДНА: отобрать землю и природные ресурсы у других народов: индейцы это или русские - значения не имело.
Так вот первым директором последнего будет назначен Клайд Клукхон. Многие тогда были крайне удивлены (а некоторые и возмущены) тем, что именно он встал во главе ведущего антисоветского учреждения. Почему? Клукхон никогда не занимался СССР и даже не знал русского языка, в отличие, скажем, от Михаила Карповича, который родился в России (1888) и был большим спецом по этой стране, являясь профессором в Гарварде.
Но чашу весов при назначении Клукхона перевесило то, что он был видным антропологом и изучал быт и нравы североамериканских индейцев, в частности - навахо, которое является вторым по величине признанным федеральным племенем в США и у них самая большая резервация.
Назначение К.Клукхона на пост главы Русского исследовательского центра было важно в свете того, что к советским людям (и особенно к русским) должны были быть применены те же методики, что когда-то и против индейцев.
Эти методики базировались на методе ценностной ориентации. И цель у всего этого была ОДНА: отобрать землю и природные ресурсы у других народов: индейцы это или русские - значения не имело.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 12:26
В этот день родился Дэвид Рокфеллер, человек, придумавший и оплативший перестройку и развал Советского союза.
Именно в День его рождения — 12 июня 1990 — Ельцин подписал Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.
После 1993 года Россия фактически была превращена в личную колонию Рокфеллера.
Сотни тонн золота из фонда Госбанка СССР были вывезены за рубеж. А все активы государственного банка и золотовалютные резервы были переданы частному Центробанку, хозяином которого, видимо, является Рокфеллер.
Даже Конституцию для «новой страны» писали американские спецы из государственного агентства по международному развитию — USAID.
Приватизацию курировали кадровые агенты ЦРУ. А журналист Марк Дэйч раскрыл правду, чьи снайперы расстреливали сотрудников милиции, военнослужащих, гражданское население в октябре 1993.
Оказалось, снайперы «Бейтара» (Израиль) и спецназа Венгрии, которых в аэропорту Шереметьево встречал Коржаков (начальник службы охраны Ельцина). Известно, что Рокфеллер заплатил Горбачеву 75 миллионов долларов.
Очевидно, за развал СССР. Ельцин после расстрела Верховного совета получил еще больше — 2,5 миллиарда!
Именно в День его рождения — 12 июня 1990 — Ельцин подписал Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.
После 1993 года Россия фактически была превращена в личную колонию Рокфеллера.
Сотни тонн золота из фонда Госбанка СССР были вывезены за рубеж. А все активы государственного банка и золотовалютные резервы были переданы частному Центробанку, хозяином которого, видимо, является Рокфеллер.
Даже Конституцию для «новой страны» писали американские спецы из государственного агентства по международному развитию — USAID.
Приватизацию курировали кадровые агенты ЦРУ. А журналист Марк Дэйч раскрыл правду, чьи снайперы расстреливали сотрудников милиции, военнослужащих, гражданское население в октябре 1993.
Оказалось, снайперы «Бейтара» (Израиль) и спецназа Венгрии, которых в аэропорту Шереметьево встречал Коржаков (начальник службы охраны Ельцина). Известно, что Рокфеллер заплатил Горбачеву 75 миллионов долларов.
Очевидно, за развал СССР. Ельцин после расстрела Верховного совета получил еще больше — 2,5 миллиарда!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.06.25 - 12:48
Цитата:
Тоже загуглил, отмечают как преподавали и Ленин писал в своих многочисленных сборниках, что он стоял у истоков создания СССР и сыграл центральную роль в его оформлении как федеративного государства. Ленин действительно говорил, что каждая республика должна входить в союз на равных правах, как самостоятельный субъект. После смерти Ленина (1924), Сталин, став Генсеком, начал процесс централизации власти. Несмотря на наличие республик, власть всё больше концентрировалась в Москве, была построена жесткая вертикаль и культ личности.
saba:
Ленин был категорически против этого плана и настаивал на том, что союзные республики должны иметь право на независимость в рамках РСФСР. Из учебника по истории РФ, просто загуглил, не отличается от того,что нам преподавли
Ленин был категорически против этого плана и настаивал на том, что союзные республики должны иметь право на независимость в рамках РСФСР. Из учебника по истории РФ, просто загуглил, не отличается от того,что нам преподавли
Тоже загуглил, отмечают как преподавали и Ленин писал в своих многочисленных сборниках, что он стоял у истоков создания СССР и сыграл центральную роль в его оформлении как федеративного государства. Ленин действительно говорил, что каждая республика должна входить в союз на равных правах, как самостоятельный субъект. После смерти Ленина (1924), Сталин, став Генсеком, начал процесс централизации власти. Несмотря на наличие республик, власть всё больше концентрировалась в Москве, была построена жесткая вертикаль и культ личности.
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