Отправлено: - 07:59

Эл-починно:

Сначала сами разворовали

рихард:

как памятник раздолбайству и провальному управлению всей медициной в области

[Исправлено: ACROS, 12.06.2025 - 08:59]

Цитата:Фамилии можете сказать, кто ЭТО сделал или же сами и врачи и РАЗВОРОВАЛИ ?Чужих то там нет - все СВОИ, так сказать :- САМИ.Цитата:Может чуть помягче формулировку: - памятник ВОРОВСТВА и КОРРУПЦИИ, такой же памятник как и одиозный ЛРТ, правда там он - ДЕЙСТВУЮЩИЙ памятник.