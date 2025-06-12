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Тысячи заключенных могут выйти на свободу: закон об амнистии принял Мажилис
Тысячи заключенных могут выйти на свободу: закон об амнистии принял Мажилис
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