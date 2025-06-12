НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тысячи заключенных могут выйти на свободу: закон об амнистии принял Мажилис
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51923
Тысячи заключенных могут выйти на свободу: закон об амнистии принял Мажилис
Отправлено: 12.06.25 - 07:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил депутат Мажилиса Абзал Куспан, под действие амнистии подпадают 6 тысяч осужденных, содержащихся в местах лишения свободы и 9 тысяч лиц, состоящих на учетах в службе пробации.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
747
Re: Тысячи заключенных могут выйти на свободу: закон об амнистии...
Отправлено: 12.06.25 - 07:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а если никого не сажать, то вообще экономия аховая будет. Как до этого наши светлоголовые еще не додумались? А вообще все заключенные должны быть на самоокупаемости. Пусть работают на самых трудных участках.А не сидеть сиднем по камерам.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8056
Re: Тысячи заключенных могут выйти на свободу: закон об амнистии...
Отправлено: 12.06.25 - 08:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Пусть работают на самых трудных участках


Правильно: - например, в АО"Казатомпром", на урановых рудниках.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS