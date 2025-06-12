Re: Тысячи заключенных могут выйти на свободу: закон об амнистии...

Отправлено: - 07:02

а если никого не сажать, то вообще экономия аховая будет. Как до этого наши светлоголовые еще не додумались? А вообще все заключенные должны быть на самоокупаемости. Пусть работают на самых трудных участках.А не сидеть сиднем по камерам.