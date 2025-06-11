Re: Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае...

Отправлено: - 19:54

Всё верно! Педагоги не под каким "соусом" не должны этим заниматься! Государство обязано как во всём ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ создать службу контролирующую купание на водоёмах. А тут смотрите аким области решил. А кто он такой? Что все забыли что он наёмный мененжер управленец, не нужно из себя изображать бая 15 века. На дворе 21 век! Будте добры уважаемые госслужащие не забывать об этом!