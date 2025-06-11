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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:41
Цитата:
я не увидел ничего истинного только противоречия /
Skeptic:
прописных истин
прописных истин
я не увидел ничего истинного только противоречия /
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:53
Цитата:
как это?
когда большевики захватили власть в стране то страна уже разваленная была
средняя азия полыхала антиколониальным восстанием
откололась польша и финляндия
украина создала раду по сути обьявив независимость
на кавказе тоже организовывались автономии
немцы рвались к петрограду уже окупируя прибалтику
царь николашка своим "умным" руководством довел империю до такого а потом ее добили демократы (предки сегодняшней единой россии)
ленину ничего не оставалось как обьеденять империю с аргументом что кажжому будет дана автономия
русские как имперская нация уже не в силах были сдерживать страну
поэтому и образовали 15 нац республик
навсегда правда ушли поляки и фины
к 1991 году стало понятно что даже в переформатирвоанной советской империи русские опять не в силах сдерживать страну от разавала
в итоге получилось снг
щас опять русские показывают что не в силах сдерживать РФ от развала
кавказ сам по себе практически
татарстан и башкортостан делают вид что подчниняются
урал и сибирь массово заселяют узбеки и таджики, а депутат в рф уже открыто гооворят что сибирь это историческая земля узьеков поэтому они имеют равные права с местным)
россия скукоживается постепенно и большевики тут явно не первую скрипку играли
Skeptic:
Страну развалили большевики
Страну развалили большевики
как это?
когда большевики захватили власть в стране то страна уже разваленная была
средняя азия полыхала антиколониальным восстанием
откололась польша и финляндия
украина создала раду по сути обьявив независимость
на кавказе тоже организовывались автономии
немцы рвались к петрограду уже окупируя прибалтику
царь николашка своим "умным" руководством довел империю до такого а потом ее добили демократы (предки сегодняшней единой россии)
ленину ничего не оставалось как обьеденять империю с аргументом что кажжому будет дана автономия
русские как имперская нация уже не в силах были сдерживать страну
поэтому и образовали 15 нац республик
навсегда правда ушли поляки и фины
к 1991 году стало понятно что даже в переформатирвоанной советской империи русские опять не в силах сдерживать страну от разавала
в итоге получилось снг
щас опять русские показывают что не в силах сдерживать РФ от развала
кавказ сам по себе практически
татарстан и башкортостан делают вид что подчниняются
урал и сибирь массово заселяют узбеки и таджики, а депутат в рф уже открыто гооворят что сибирь это историческая земля узьеков поэтому они имеют равные права с местным)
россия скукоживается постепенно и большевики тут явно не первую скрипку играли
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:56
Цитата:
ага
имя этой бомбе вова путин
коммунист
сотрудник кгб (то есть идейный борец с контрреволюцией)
щас доказывает всем что ленин был дурак)
Цитата:
опять про путина и его кооператив речь? Цитата:
в том числе среди активных сносителей вова путин который отказался от партийной и кгбшной работы и побежал сразу на работу к демократу собчаку в помощники
Skeptic:
Большевики заложили под империю мину замедленного действия
Большевики заложили под империю мину замедленного действия
ага
имя этой бомбе вова путин
коммунист
сотрудник кгб (то есть идейный борец с контрреволюцией)
щас доказывает всем что ленин был дурак)
Цитата:
Skeptic:
А их последыши наворовались до такой степени, что им стало влом прятать наворованное.
А их последыши наворовались до такой степени, что им стало влом прятать наворованное.
опять про путина и его кооператив речь? Цитата:
Skeptic:
И для его легализации им нужна была "свобода" и "демократия" западного образца. Система мешала и они ей снесли.
И для его легализации им нужна была "свобода" и "демократия" западного образца. Система мешала и они ей снесли.
в том числе среди активных сносителей вова путин который отказался от партийной и кгбшной работы и побежал сразу на работу к демократу собчаку в помощники
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 13:22
Цитата:
Зачем Вы так? Царь Николай второй ничем не руководил! Почитайте его дневники в самые напряжённые для его империи дни! "Поколол дрова, пострелял в саду из монте-кристо( типа мелкашки) , вот и всё его правление!
abaika95:
руководством
руководством
Зачем Вы так? Царь Николай второй ничем не руководил! Почитайте его дневники в самые напряжённые для его империи дни! "Поколол дрова, пострелял в саду из монте-кристо( типа мелкашки) , вот и всё его правление!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 13:28
Что касается прописных истин Скептика, то это старый спор последователей Ленина и Сталина, победил всё таки Ленин. Как было бы лучше никто не знает, поэтому как прописные истины или как аксиому воспринимать сие не стоит! Ярым приверженцем сталинской формулы территориального обустройства СССР был незабвенный Жириновский, который хотел упразднить все республики и сделать вместо них области либо губернии по подобию Российской империи. Сколько бы крови тогда пролилось тоже никто не знает, но думаю национальные элиты ЦА опять бы в басмачи ушли!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 14:43
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Цитата:
Со слов Скептик телевизор вообще "не смотрит", однако, мыслит в HD-качестве федеральных эфиров великих россиян!
Цитата:
saba:
Что касается прописных истин Скептика, то это старый спор последователей Ленина и Сталина, победил всё таки Ленин.
Что касается прописных истин Скептика, то это старый спор последователей Ленина и Сталина, победил всё таки Ленин.
Со слов Скептик телевизор вообще "не смотрит", однако, мыслит в HD-качестве федеральных эфиров великих россиян!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 15:06
Цитата:
Большевики во главе с Лениным пришли к власти на волне идей коллективного управления и Советов, но впоследствии Сталин выстроил жёсткую вертикаль. Ленин по сравнению со Сталиным был более прагматичный, менее кровожадный и опасался узурпации власти отдельной личностью. Как говорится: Меньше централизации - меньше простора для культа личности, больше централизации - больше простора для культа личности.
Сталин не стремился отменить республики в пользу губерний. В 1922 году Сталин, будучи наркомом по делам национальностей, предложил проект объединения республик в единое государство - Союз Советских Социалистических Республик. Он использовал республики как инструмент централизованного контроля, но при этом сохранял внешнюю форму федерации, чем СССР и отличался от Российской империи.
При Сталине число союзных республик увеличилось. В 1936 году, по сталинской Конституции: Казахская и Киргизская автономии стали союзными республиками. Узбекистан и Туркмения уже имели статус союзных с 1924 года. Позднее была создана Молдавская ССР (1940) и временно - Карело-Финская ССР (1940–1956).
Следует отметить, что 19 октября 1918 года - первоначально была создана как Автономная область немцев Поволжья в составе РСФСР. 6 января 1924 года - преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья (АССР НП). Столица: город Энгельс Саратовская область (до 1931 года - Покровск). 28 августа 1941 года - официальный указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации республики. Причина: начало Великой Отечественной войны и массовая депортация советских немцев - под предлогом «подозрений в возможном сотрудничестве с нацистской Германией». Общая численность населения в 1941 году: примерно 605 000 человек, из них этнические немцы составляли около 366 000 человек (60% населения).
Ленин победил, но Сталин как-то в последствии тихонько захватил всё. Как при Н.С. Хрущеве развенчивали культ личности Сталина описано. Историки и часть постсоветского народа, в основном из числа старшего поколения вспоминают гулаг, репрессий, а не - как искра зажгла пламя революции. В настоящее время, даже трудно условно вообразить и представить, кого больше Ленинцев или Сталинистов?
[Исправлено: Kairat stayer, 11.06.2025 - 16:36]
saba:
Как было бы лучше никто не знает, поэтому как прописные истины или как аксиому воспринимать сие не стоит! Ярым приверженцем сталинской формулы территориального обустройства СССР был незабвенный Жириновский, который хотел упразднить все республики и сделать вместо них области либо губернии по подобию Российской империи. Сколько бы крови тогда пролилось тоже никто не знает, но думаю национальные элиты ЦА опять бы в басмачи ушли!
Как было бы лучше никто не знает, поэтому как прописные истины или как аксиому воспринимать сие не стоит! Ярым приверженцем сталинской формулы территориального обустройства СССР был незабвенный Жириновский, который хотел упразднить все республики и сделать вместо них области либо губернии по подобию Российской империи. Сколько бы крови тогда пролилось тоже никто не знает, но думаю национальные элиты ЦА опять бы в басмачи ушли!
Большевики во главе с Лениным пришли к власти на волне идей коллективного управления и Советов, но впоследствии Сталин выстроил жёсткую вертикаль. Ленин по сравнению со Сталиным был более прагматичный, менее кровожадный и опасался узурпации власти отдельной личностью. Как говорится: Меньше централизации - меньше простора для культа личности, больше централизации - больше простора для культа личности.
Сталин не стремился отменить республики в пользу губерний. В 1922 году Сталин, будучи наркомом по делам национальностей, предложил проект объединения республик в единое государство - Союз Советских Социалистических Республик. Он использовал республики как инструмент централизованного контроля, но при этом сохранял внешнюю форму федерации, чем СССР и отличался от Российской империи.
При Сталине число союзных республик увеличилось. В 1936 году, по сталинской Конституции: Казахская и Киргизская автономии стали союзными республиками. Узбекистан и Туркмения уже имели статус союзных с 1924 года. Позднее была создана Молдавская ССР (1940) и временно - Карело-Финская ССР (1940–1956).
Следует отметить, что 19 октября 1918 года - первоначально была создана как Автономная область немцев Поволжья в составе РСФСР. 6 января 1924 года - преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья (АССР НП). Столица: город Энгельс Саратовская область (до 1931 года - Покровск). 28 августа 1941 года - официальный указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации республики. Причина: начало Великой Отечественной войны и массовая депортация советских немцев - под предлогом «подозрений в возможном сотрудничестве с нацистской Германией». Общая численность населения в 1941 году: примерно 605 000 человек, из них этнические немцы составляли около 366 000 человек (60% населения).
Ленин победил, но Сталин как-то в последствии тихонько захватил всё. Как при Н.С. Хрущеве развенчивали культ личности Сталина описано. Историки и часть постсоветского народа, в основном из числа старшего поколения вспоминают гулаг, репрессий, а не - как искра зажгла пламя революции. В настоящее время, даже трудно условно вообразить и представить, кого больше Ленинцев или Сталинистов?
[Исправлено: Kairat stayer, 11.06.2025 - 16:36]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 23:04
Цитата:
23 сентября 1922 года генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин представил проект «автономизации» советских республик. Если говорить вкратце, то автономизация предусматривала полное поглощение этих республик РСФСР и, по сути, лишение их независимости. Согласно плану Сталина никаких союзных республик не должно было существовать. Предполагалось, что Белоруссия, Украина и Закавказье войдут в состав России (РСФСР) на правах субъектов Федерации наравне с другими автономными республиками.
Ленин был категорически против этого плана и настаивал на том, что союзные республики должны иметь право на независимость в рамках РСФСР.
Из учебника по истории РФ, просто загуглил, не отличается от того,что нам преподавли
Kairat stayer:
23 сентября 1922 года генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин представил проект «автономизации» советских республик. Если говорить вкратце, то автономизация предусматривала полное поглощение этих республик РСФСР и, по сути, лишение их независимости. Согласно плану Сталина никаких союзных республик не должно было существовать. Предполагалось, что Белоруссия, Украина и Закавказье войдут в состав России (РСФСР) на правах субъектов Федерации наравне с другими автономными республиками.
Ленин был категорически против этого плана и настаивал на том, что союзные республики должны иметь право на независимость в рамках РСФСР.
Из учебника по истории РФ, просто загуглил, не отличается от того,что нам преподавли
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