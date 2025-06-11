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Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51922
Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
Отправлено: 11.06.25 - 12:34
Ситуация с поручением акима Костаная привлечь учителей к проверкам пляжей находится на контроле Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщил глава комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1403
Re: Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае...
Отправлено: 11.06.25 - 12:34
А почему не акима? Он же дал разнарядку
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 236
Re: Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае...
Отправлено: 11.06.25 - 19:54
Всё верно! Педагоги не под каким "соусом" не должны этим заниматься! Государство обязано как во всём ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ создать службу контролирующую купание на водоёмах. А тут смотрите аким области решил. А кто он такой? Что все забыли что он наёмный мененжер управленец, не нужно из себя изображать бая 15 века. На дворе 21 век! Будте добры уважаемые госслужащие не забывать об этом!
Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
Отправлено: 11.06.25 - 20:23
Очередной бред от управленцев.
Цитата:
Совершенно верно, обученный, подготовленный физически и с соответствующем снаряжением персоналом, нужно такие мероприятия проводить.
Что сможет таже тётенька - учитель литературы или математики? Её ещё и превлекут в итоге, за вмешательство в чужое поле деятельности.
Маразм крепчает.
Что не неделя, то 2-3 новости бредовых указаний "сверху"
Цитата:
ZanoZOV:
Государство обязано как во всём ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ создать службу контролирующую купание на водоёмах.
Государство обязано как во всём ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ создать службу контролирующую купание на водоёмах.
Совершенно верно, обученный, подготовленный физически и с соответствующем снаряжением персоналом, нужно такие мероприятия проводить.
Что сможет таже тётенька - учитель литературы или математики? Её ещё и превлекут в итоге, за вмешательство в чужое поле деятельности.
Маразм крепчает.
Что не неделя, то 2-3 новости бредовых указаний "сверху"
Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
Отправлено: 11.06.25 - 21:31
Какой степенью безграмотности и безответственности может обладать человек управляющий или причисляющий себя к чиновникам и управленцам обладать?
Что здесь, что в статье про здравоохранение, что про инициативу жилетов от МВД. Просто жуть.
Что здесь, что в статье про здравоохранение, что про инициативу жилетов от МВД. Просто жуть.
Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
Отправлено: 11.06.25 - 22:19
Прочитал прошлую статью. Там говорится о мониторинге мест, где купание запрещено. На добровольной основе, и за деньги. 300.000-350.000 в мес, нормально, только почему именно педагоги? Можно было студентов под это дело подписать, без шума и пыли. Да вообще, кого угодно, кто хочет заработать.
[Исправлено: maxsaf, 11.06.2025 - 23:24]
[Исправлено: maxsaf, 11.06.2025 - 23:24]
Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
Отправлено: 11.06.25 - 22:54
Цитата:
Ну и чего их мониторить? Считать утопленников, да и бюджета не хватит, все запрещённые места мониторить.
В данном случае, в прямом и переносном смысле - спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
[Исправлено: Эл-починно, 11.06.2025 - 23:58]
maxsaf:
Там говорится о мониторинге мест, где купание запрещено.
Там говорится о мониторинге мест, где купание запрещено.
Ну и чего их мониторить? Считать утопленников, да и бюджета не хватит, все запрещённые места мониторить.
В данном случае, в прямом и переносном смысле - спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
[Исправлено: Эл-починно, 11.06.2025 - 23:58]
Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
Отправлено: 11.06.25 - 23:19
C таким же успехом, можно чиновников, заставить "мониторить" пешеходов, которых сбил автомобиль или автобус. Тут просто у некоторых слово МОНИТОРИТЬ в кору головного мозга вросло. Нужно не мониторить, а проблемы решать, их причинноследственное искать и устранять. А мониторить, это как симптомы лечить, а не болезнь.
ПС - а ещё точнее, просто следить за её течением.
[Исправлено: Эл-починно, 12.06.2025 - 00:32]
ПС - а ещё точнее, просто следить за её течением.
[Исправлено: Эл-починно, 12.06.2025 - 00:32]
Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
Отправлено: 11.06.25 - 23:43
Цитата:
Видимо имелось ввиду детей к воде не пускать, выгонять, а не просто наблюдать, как те тонут, под запись.
Эл-починно:
Ну и чего их мониторить?
Ну и чего их мониторить?
Видимо имелось ввиду детей к воде не пускать, выгонять, а не просто наблюдать, как те тонут, под запись.
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