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≡ Костанайский облздрав просит наказать четырех главврачей. Причина - в высокой младенческой смертности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51922
Костанайский облздрав просит наказать четырех главврачей. Причина - в высокой младенческой смертности
Отправлено: 11.06.25 - 20:28
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В конце доклада Данияр Джандаев сам предложил наказать главврачей поликлиники № 3 в Костанае, Рудненской поликлиники, Карабалыкской поликлиники и Костанайской районной поликлиники. Им объявят строгий выговор.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4385
Re: Костанайский облздрав просит наказать четырех главврачей....
Отправлено: 11.06.25 - 20:28
#1
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//Костанайский облздрав просит наказать четырех главврачей. Причина - в высокой младенческой смертности//

Ну вот опять, врачи то причём, они можно подумать хотят смертности младенцев. Сначала сами разворовали всю медицину, врачей профессионалов довели, что кто куда разбежался. И теперь нате вам. И тех врачей, что остались - наказать хотят. Ну совсем чиновники совесть потеряли.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
746
Re: Костанайский облздрав просит наказать четырех главврачей....
Отправлено: 11.06.25 - 20:38
#2
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что то не понятно самый главный руководитель направления не может сам наказать своих подчиненных? Он видите ли предлагает их наказать? Нафига нам эта структура вообще нужна ОБЛЗДРАВ? Можно смело ее ополовинить или даже оставить треть. толку нет никакого.Детская больница уже скоро будет как памятник раздолбайству и провальному управлению всей медициной в области.
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