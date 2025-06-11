Re: Костанайский облздрав просит наказать четырех главврачей....

Отправлено: - 20:38

что то не понятно самый главный руководитель направления не может сам наказать своих подчиненных? Он видите ли предлагает их наказать? Нафига нам эта структура вообще нужна ОБЛЗДРАВ? Можно смело ее ополовинить или даже оставить треть. толку нет никакого.Детская больница уже скоро будет как памятник раздолбайству и провальному управлению всей медициной в области.