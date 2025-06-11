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Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
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