Re: Вслед за эталоном - в Костанае обновят три многоэтажки на...

Отправлено: - 17:01

Какое слово здесь первично, единый или архитектурный? Я всегда поддерживал акима города Жундубаева в его начинаниях, но вот эта склонность к единообразию это перебор! Я думаю, что ни Саграда Фамилия, ни 7 бочек в Астане никогда не увидели бы жизни, если бы там Акимом был бы наш мэр!