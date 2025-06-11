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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:41
#7081
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Цитата:
Skeptic:
прописных истин

я не увидел ничего истинного только противоречия /
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:53
#7082
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Цитата:
Skeptic:
Страну развалили большевики

как это?
когда большевики захватили власть в стране то страна уже разваленная была
средняя азия полыхала антиколониальным восстанием
откололась польша и финляндия
украина создала раду по сути обьявив независимость
на кавказе тоже организовывались автономии
немцы рвались к петрограду уже окупируя прибалтику
царь николашка своим "умным" руководством довел империю до такого а потом ее добили демократы (предки сегодняшней единой россии)
ленину ничего не оставалось как обьеденять империю с аргументом что кажжому будет дана автономия
русские как имперская нация уже не в силах были сдерживать страну
поэтому и образовали 15 нац республик
навсегда правда ушли поляки и фины
к 1991 году стало понятно что даже в переформатирвоанной советской империи русские опять не в силах сдерживать страну от разавала
в итоге получилось снг
щас опять русские показывают что не в силах сдерживать РФ от развала
кавказ сам по себе практически
татарстан и башкортостан делают вид что подчниняются
урал и сибирь массово заселяют узбеки и таджики, а депутат в рф уже открыто гооворят что сибирь это историческая земля узьеков поэтому они имеют равные права с местным)
россия скукоживается постепенно и большевики тут явно не первую скрипку играли
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:56
#7083
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Цитата:
Skeptic:
Большевики заложили под империю мину замедленного действия

ага
имя этой бомбе вова путин
коммунист
сотрудник кгб (то есть идейный борец с контрреволюцией)
щас доказывает всем что ленин был дурак)
Цитата:
Skeptic:
А их последыши наворовались до такой степени, что им стало влом прятать наворованное.

опять про путина и его кооператив речь? Цитата:
Skeptic:
И для его легализации им нужна была "свобода" и "демократия" западного образца. Система мешала и они ей снесли.

в том числе среди активных сносителей вова путин который отказался от партийной и кгбшной работы и побежал сразу на работу к демократу собчаку в помощники
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8040
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 13:22
#7084
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Цитата:
abaika95:
руководством

Зачем Вы так? Царь Николай второй ничем не руководил! Почитайте его дневники в самые напряжённые для его империи дни! "Поколол дрова, пострелял в саду из монте-кристо( типа мелкашки) , вот и всё его правление!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8040
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 13:28
#7085
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Что касается прописных истин Скептика, то это старый спор последователей Ленина и Сталина, победил всё таки Ленин. Как было бы лучше никто не знает, поэтому как прописные истины или как аксиому воспринимать сие не стоит! Ярым приверженцем сталинской формулы территориального обустройства СССР был незабвенный Жириновский, который хотел упразднить все республики и сделать вместо них области либо губернии по подобию Российской империи. Сколько бы крови тогда пролилось тоже никто не знает, но думаю национальные элиты ЦА опять бы в басмачи ушли!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 14:43
#7086
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Цитата:
saba:
Что касается прописных истин Скептика, то это старый спор последователей Ленина и Сталина, победил всё таки Ленин.


Со слов Скептик телевизор вообще "не смотрит", однако, мыслит в HD-качестве федеральных эфиров великих россиян!
:lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 15:06
#7087
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Цитата:
saba:
Как было бы лучше никто не знает, поэтому как прописные истины или как аксиому воспринимать сие не стоит! Ярым приверженцем сталинской формулы территориального обустройства СССР был незабвенный Жириновский, который хотел упразднить все республики и сделать вместо них области либо губернии по подобию Российской империи. Сколько бы крови тогда пролилось тоже никто не знает, но думаю национальные элиты ЦА опять бы в басмачи ушли!


Большевики во главе с Лениным пришли к власти на волне идей коллективного управления и Советов, но впоследствии Сталин выстроил жёсткую вертикаль. Ленин по сравнению со Сталиным был более прагматичный, менее кровожадный и опасался узурпации власти отдельной личностью. Как говорится: Меньше централизации - меньше простора для культа личности, больше централизации - больше простора для культа личности.

Сталин не стремился отменить республики в пользу губерний. В 1922 году Сталин, будучи наркомом по делам национальностей, предложил проект объединения республик в единое государство - Союз Советских Социалистических Республик. Он использовал республики как инструмент централизованного контроля, но при этом сохранял внешнюю форму федерации, чем СССР и отличался от Российской империи.

При Сталине число союзных республик увеличилось. В 1936 году, по сталинской Конституции: Казахская и Киргизская автономии стали союзными республиками. Узбекистан и Туркмения уже имели статус союзных с 1924 года. Позднее была создана Молдавская ССР (1940) и временно - Карело-Финская ССР (1940–1956).

Следует отметить, что 19 октября 1918 года - первоначально была создана как Автономная область немцев Поволжья в составе РСФСР. 6 января 1924 года - преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья (АССР НП). Столица: город Энгельс Саратовская область (до 1931 года - Покровск). 28 августа 1941 года - официальный указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации республики. Причина: начало Великой Отечественной войны и массовая депортация советских немцев - под предлогом «подозрений в возможном сотрудничестве с нацистской Германией». Общая численность населения в 1941 году: примерно 605 000 человек, из них этнические немцы составляли около 366 000 человек (60% населения).

Ленин победил, но Сталин как-то в последствии тихонько захватил всё. Как при Н.С. Хрущеве развенчивали культ личности Сталина описано. Историки и часть постсоветского народа, в основном из числа старшего поколения вспоминают гулаг, репрессий, а не - как искра зажгла пламя революции. В настоящее время, даже трудно условно вообразить и представить, кого больше Ленинцев или Сталинистов?

[Исправлено: Kairat stayer, 11.06.2025 - 16:36]
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