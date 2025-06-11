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≡ Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51921
Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае выполнят поручение акима, управление образования накажут
Отправлено: 11.06.25 - 12:34
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Ситуация с поручением акима Костаная привлечь учителей к проверкам пляжей находится на контроле Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщил глава комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1402
Re: Привлечение учителей к проверкам пляжей: если в Костанае...
Отправлено: 11.06.25 - 12:34
#1
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А почему не акима? Он же дал разнарядку
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