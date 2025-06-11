Отправлено: - 12:01

maxsaf:

А на муэдзинов эти правила распространяются? Как в целом ситуация для живущих рядом с мечетью, все ок?

Цитата:убавляют они утром громкостьда и призыв к намазу не так бесит как вонючие подростки стритрейсеры которые гоняют по ночам на своих свистоперделкахвот их надо активнее долбать за нарушение тишины