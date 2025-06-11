Цитата:
Skeptic:
Страну развалили большевики
как это?
когда большевики захватили власть в стране то страна уже разваленная была
средняя азия полыхала антиколониальным восстанием
откололась польша и финляндия
украина создала раду по сути обьявив независимость
на кавказе тоже организовывались автономии
немцы рвались к петрограду уже окупируя прибалтику
царь николашка своим "умным" руководством довел империю до такого а потом ее добили демократы (предки сегодняшней единой россии)
ленину ничего не оставалось как обьеденять империю с аргументом что кажжому будет дана автономия
русские как имперская нация уже не в силах были сдерживать страну
поэтому и образовали 15 нац республик
навсегда правда ушли поляки и фины
к 1991 году стало понятно что даже в переформатирвоанной советской империи русские опять не в силах сдерживать страну от разавала
в итоге получилось снг
щас опять русские показывают что не в силах сдерживать РФ от развала
кавказ сам по себе практически
татарстан и башкортостан делают вид что подчниняются
урал и сибирь массово заселяют узбеки и таджики, а депутат в рф уже открыто гооворят что сибирь это историческая земля узьеков поэтому они имеют равные права с местным)
россия скукоживается постепенно и большевики тут явно не первую скрипку играли