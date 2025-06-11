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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:41
#7081
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Цитата:
Skeptic:
прописных истин

я не увидел ничего истинного только противоречия /
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:53
#7082
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Цитата:
Skeptic:
Страну развалили большевики

как это?
когда большевики захватили власть в стране то страна уже разваленная была
средняя азия полыхала антиколониальным восстанием
откололась польша и финляндия
украина создала раду по сути обьявив независимость
на кавказе тоже организовывались автономии
немцы рвались к петрограду уже окупируя прибалтику
царь николашка своим "умным" руководством довел империю до такого а потом ее добили демократы (предки сегодняшней единой россии)
ленину ничего не оставалось как обьеденять империю с аргументом что кажжому будет дана автономия
русские как имперская нация уже не в силах были сдерживать страну
поэтому и образовали 15 нац республик
навсегда правда ушли поляки и фины
к 1991 году стало понятно что даже в переформатирвоанной советской империи русские опять не в силах сдерживать страну от разавала
в итоге получилось снг
щас опять русские показывают что не в силах сдерживать РФ от развала
кавказ сам по себе практически
татарстан и башкортостан делают вид что подчниняются
урал и сибирь массово заселяют узбеки и таджики, а депутат в рф уже открыто гооворят что сибирь это историческая земля узьеков поэтому они имеют равные права с местным)
россия скукоживается постепенно и большевики тут явно не первую скрипку играли
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.06.25 - 11:56
#7083
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Цитата:
Skeptic:
Большевики заложили под империю мину замедленного действия

ага
имя этой бомбе вова путин
коммунист
сотрудник кгб (то есть идейный борец с контрреволюцией)
щас доказывает всем что ленин был дурак)
Цитата:
Skeptic:
А их последыши наворовались до такой степени, что им стало влом прятать наворованное.

опять про путина и его кооператив речь? Цитата:
Skeptic:
И для его легализации им нужна была "свобода" и "демократия" западного образца. Система мешала и они ей снесли.

в том числе среди активных сносителей вова путин который отказался от партийной и кгбшной работы и побежал сразу на работу к демократу собчаку в помощники
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