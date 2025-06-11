Отправлено: - 11:56

Skeptic:

Большевики заложили под империю мину замедленного действия

Skeptic:

А их последыши наворовались до такой степени, что им стало влом прятать наворованное.

Skeptic:

И для его легализации им нужна была "свобода" и "демократия" западного образца. Система мешала и они ей снесли.

Цитата:агаимя этой бомбе вова путинкоммунистсотрудник кгб (то есть идейный борец с контрреволюцией)щас доказывает всем что ленин был дурак)Цитата:опять про путина и его кооператив речь? Цитата:в том числе среди активных сносителей вова путин который отказался от партийной и кгбшной работы и побежал сразу на работу к демократу собчаку в помощники