Отправлено: - 20:51

Пока не знаем, когда и за сколько





Цитата:Это как с женой, никогда не знаешь, на сколько и когда она тебя разденет, в отличии от проститутки или любовницы.Вот такая тут у нас семейка образовалась с этой женой больничкой и чиновниками мужем, или мужовьями, у которых деньги детей и дети это мы костанайцы..