НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пока не знаем, когда и за сколько - Какова судьба ремонта детской областной больницы в Костанае?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51919
Пока не знаем, когда и за сколько - Какова судьба ремонта детской областной больницы в Костанае?
Отправлено: 10.06.25 - 20:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос журналисты адресовали руководителю управления здравоохранения Костанайской области Данияру ДЖАНДАЕВУ. Он выступал на заседании облакимата об итогах деятельности его ведомства и ни разу не упомянул в докладе скандальный объект.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45073
Re: Пока не знаем, когда и за сколько - Какова судьба ремонта...
Отправлено: 10.06.25 - 20:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пока не знаем, когда и за сколько



Это как с женой, никогда не знаешь, на сколько и когда она тебя разденет, в отличии от проститутки или любовницы.
Вот такая тут у нас семейка образовалась с этой женой больничкой и чиновниками мужем, или мужовьями, у которых деньги детей и дети это мы костанайцы..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12014
Re: Пока не знаем, когда и за сколько - Какова судьба ремонта...
Отправлено: 11.06.25 - 11:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
когда она тебя разденет, в отличии от проститутки или любовницы.

---Можно поподробнее ?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS