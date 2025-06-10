Re: Закрывающую лицо одежду хотят запретить в Казахстане

Отправлено: - 11:20

в законе о национальной безопасности РК уже лет 10 наверное была такая статья, которая запрещает появляться в общественном месте в одежде, повязках и т.д. скрывающих лицо. Правда, потом через пару лет грянул ковид и всех нагнули с масками, обязав народ их таскать на себе. Теперь же все устаканилось, почему этот Закон не работает? почему КНБ молчит?