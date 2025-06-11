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≡ Казахстанцам запрещено громко шуметь даже днем: назван размер штрафа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51919
Казахстанцам запрещено громко шуметь даже днем: назван размер штрафа
Отправлено: 11.06.25 - 09:40
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Важно понимать, что именно считается шумом. Сюда входят ремонтные работы, громкая музыка, шумные вечеринки, крики, лай собак и другие звуки, мешающие отдыху. Все это может считаться нарушением закона.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1401
Re: Казахстанцам запрещено громко шуметь даже днем: назван...
Отправлено: 11.06.25 - 09:40
#1
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Взращивают поколение стукачей. Браво.
А газонокосильщиков это тоже касается?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27938
Re: Казахстанцам запрещено громко шуметь даже днем: назван...
Отправлено: 11.06.25 - 10:51
#2
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А на муэдзинов эти правила распространяются? Как в целом ситуация для живущих рядом с мечетью, все ок?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1401
Казахстанцам запрещено громко шуметь даже днем: назван размер штрафа
Отправлено: 11.06.25 - 11:40
#3
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А может лучше поступить проще - обнародуйте список того, что казахстанцам делать можно, и за что не применяются штрафные санкции? Так будет быстрее, список-то весьма короче будет, чем каждый раз писать , что нельзя то одно, то второе.

Страна запретов. Парадоксально. Это мы называем развивающейся страной. Налогоплательщики стали дойной коровой. Прав и свобод все меньше, одни повинности и штрафы.

[Исправлено: vofkakst, 11.06.2025 - 11:43]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18220
Re: Казахстанцам запрещено громко шуметь даже днем: назван...
Отправлено: 11.06.25 - 12:01
#4
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Цитата:
maxsaf:
А на муэдзинов эти правила распространяются? Как в целом ситуация для живущих рядом с мечетью, все ок?

убавляют они утром громкость
да и призыв к намазу не так бесит как вонючие подростки стритрейсеры которые гоняют по ночам на своих свистоперделках
вот их надо активнее долбать за нарушение тишины
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