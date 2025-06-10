Отправлено: - 10:21

vofkakst:

Самолетам потом взлетно-посадочную сократят, чтоб не мешала))

[Исправлено: Нурбанчик, 11.06.2025 - 11:23]

Цитата:Надеюсь до этого не дойдет.Не туда полезла авиационная администрация.Сухой порт это и есть транспортно-логистический комплекс связанный с автомобильными, железными дорогами. Для кустанайского аэропорта это также возможность заниматься грузовыми авиаперевозками.С чего авиавласти взяли о скоплении птиц?Такие сухие порты не занимаются перевалкой зерна, для этого есть элеваторы.С другой стороны руководство такого сухого порта находящегося рядом с аэропортом возможно обязать иметь орнитологическую службу.Лучше бы авиационные власти занимались разработкой и утверждением Проектов приаэродромных территорий казахстанских аэродромов которые делятся на 7 подзон.Первая и вторая зоны это в целом аэродром, по третей зоне вводятся ограничения по высотности зданий, в четвертой и пятой зоне запрещено размещать объекты которые создают препятствия для навигации самолетов, в шестой зоне как раз запрещены свалки, фермы которые привлекают птиц,По седьмой - она самая большая как раз касаемо в разрезе по экологии по шумовым воздействиям и создана для исключения строительства больниц, поликлиник, санаториев, жилых домов, общеобразовательных учреждений.Если бы у кустанайского аэродрома был бы разработан и утвержден такой проект, то ни какого мкрн. Аэропорт не было бы и в помине.