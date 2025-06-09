Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
СМИ опубликовали информацию о том, что с 30 июня Россия изменит правила въезда и введет так называемый "визовый режим" с Казахстаном. Пользователи активно обсуждают нововведения, опасаясь ужесточения миграционных условий и ограничений на пересечение границы. Читать новость
vofkakst: Есть и у меня один пример того, как СМИ человеку мозги промыли
У меня братан такой, казахстанец, всю жизнь живший с хохлами, в 90х уехал в Россию, теперь когда сюда приезжает и напивается, ищет хохлов, чтобы отп...ть их всех. А что они ему сделали, я до сих пор не понял, просто у них нация нацисткая говорит.
Как раз именно. Про ту же биометрию, мечта Адольфа Гитлера кстати, как определять чистоту расы.. Не говоря уже о том, что графа национальность заполнена у каждого и без нее никто никого никуда не пропустят.
И кого искали наши службы совместно с российскими после дроновой атаки, именуемой Паутиной? Неужели не украинцев? И вот это ужим русскоязычных сделан именно из за Паутины. Тогда как по Ойропе можно бегать туда сюда по странам, у нас это все зажимается.
Никто, ничего не нагнетает! В общем политика самоизоляции известна, можно вспомнить Японию 18-19 веков или СССР уже не в такой жёсткой форме, но всё равно доступ и туда и оттуда был ограничен! Жаль! Кстати когда у Шамиля Басаева спросили почему он устроил теракт в ничем не примечательном Буденновске Ставропольского края, он ответил, что деньги кончились! Видимо гаишникам уже нечего давать было вот и остановились! Это конечно может быть исторический анекдот уже, но в самом деле те кто планируют теракты подобные Крокусу, что их остановят цифровые профили? А то, что любые нововведения при пересечении границы будут негативно сказываться на простом общении граждан между собой это однозначно! Зная и Ваших и наших пограничников вряд ли это будет проверка раз в 5 лет! Хотя конечно хотелось бы верить Вам г-н Нурбанчик!
saba: Зная и Ваших и наших пограничников вряд ли это будет проверка раз в 5 лет! Хотя конечно хотелось бы верить Вам г-н Нурбанчик!
Г-н Saba, хочу сказать, что в большинстве стран мира в загранпаспортах, или просто паспортах для заграничных поездок (если в стране нет внутреннего паспорта)биометрические данныеприсутствуют, все такие паспорта снабжаются соответствующим обозначением на обложке. При этом есть разногласия, что в стране где гражданин получил такой паспорт то он действителен 10 лет, а страна в которую въезжает гость, может ограничить срок биометрии до 5 лет. Но вы же не часто ездите по Миру, и вам надеюсь без разницы сроки действия биометрии. Если у вас паспорт на 10 лет, а в России введут срок действия на 5 лет, то ничего страшного 1 раз в 5 лет повторно пройти биометрию на Российской границе. Если посещаете Челябинск по пиву, то раз в пять лет пройти биометрию, ни чего сложного нет, и то согласен с комментариями в статье от Vofkakst, что эта мера вынужденная и на определенное время.
Skeptic: Это другое"! В США и Европе это - демократия, основанная на правилах. А в России, это - самоизоляция. ПАнимать надА!
Это да. Безвизовый режим не подразумевает, что кто-то в пример, прилетел с США в Европу, и просто вышел с воздушного судна на привокзальную площадь аэровокзала как с автобуса на остановку... Да, нет виз, но паспортный контроль ты обязан пройти, с паспортом в котором все твои биометрические данные. И в той же Европе за тобой повсеместно наблюдают десятки тысяч камер, коими утыканны все крупные города Европы и столицы в том числе вообще без комментариев...
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