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Инвестору разрешили строительство около аэропорта Костаная, несмотря на возражения Авиационной администрации
Инвестору разрешили строительство около аэропорта Костаная, несмотря на возражения Авиационной администрации
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