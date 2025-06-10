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≡ В субботу в баню лучше не ходить - Еще один район Костаная будут отключать от электричества на этой неделе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51918
В субботу в баню лучше не ходить - Еще один район Костаная будут отключать от электричества на этой неделе
Отправлено: 10.06.25 - 21:52
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Уточнение в план работ Костанайской Горэлектросети на этой неделе сообщила сегодня, 10 мая, пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К десяти районам, в которых будут отключать электричество, добавили одиннадцатый.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2036
Re: В субботу в баню лучше не ходить - Еще один район Костаная...
Отправлено: 10.06.25 - 21:52
#1
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.....и что мне делать?каждая суббота банный день...придётся идти на тарелку и там мыться больше негде...
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