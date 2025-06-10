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В субботу в баню лучше не ходить - Еще один район Костаная будут отключать от электричества на этой неделе
В субботу в баню лучше не ходить - Еще один район Костаная будут отключать от электричества на этой неделе
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