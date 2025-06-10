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“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51918
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
Отправлено: 10.06.25 - 13:02
Журналисты Sky News поймали ChatGPT на фейках: он выдумал целые стенограммы подкаста "Политика у Сэма и Энн". Когда редакцию уличили в подделке, те не сразу признали ошибку, но под давлением пришлось сдаться и признаться.
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1633
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 13:02
А какого еще результата ожидали от "оптимизации" ии на потеху публики? Эта горячо любимая многими "простота и легкость изложения" формирует иллюзию, эрзац знания и смыслов. Но вы и дальше продолжайте идти на поводу у стремительно деградирующего "общества", упрощая и облегчая.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45073
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 14:18
Цитата:
Чем то вроде Бога..
То есть психиатора..
А если учесть, что обо мне даже в Канаде в тайне по ночам говорят от своих жен с Ним, то он исполняет роль любовника или любовницы простите, утки..
Ведь любовники и любовницы во истину Великие еще с древних времен психиаторы, способные ублажить любого на Планете Земля человекуса..
На это и расчитано..
не просто помощником, а чем-то, с чем хочется говорить, кому хочется верить.
Чем то вроде Бога..
То есть психиатора..
А если учесть, что обо мне даже в Канаде в тайне по ночам говорят от своих жен с Ним, то он исполняет роль любовника или любовницы простите, утки..
Ведь любовники и любовницы во истину Великие еще с древних времен психиаторы, способные ублажить любого на Планете Земля человекуса..
На это и расчитано..
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 18:28
Статья - на 48 процентов - брехня.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18216
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 19:08
Пишу научную статью прошу джипити дать мне 10 источников по теме
Он мне спокойно выдает 10 источников по формату типа
А.В. Белов монография "Психология управления в больших коллективах" издательство АСТ 2007 г.
И таких 10 ссылок
Начинаю проверять нет таких книг
Спрашиваю, ты че мне просто придумал источники? Он отвечает: да
А найди реальные книги по теме
Он тут же генерирует новые фейковые источники
И так до бесконечности
Нормально привести данные он так и не смог
Либо выдумывал либо тупил
А через него к слову целые дипломки уже пишут и я представлю какой бред там написан с уверенным видом
Он мне спокойно выдает 10 источников по формату типа
А.В. Белов монография "Психология управления в больших коллективах" издательство АСТ 2007 г.
И таких 10 ссылок
Начинаю проверять нет таких книг
Спрашиваю, ты че мне просто придумал источники? Он отвечает: да
А найди реальные книги по теме
Он тут же генерирует новые фейковые источники
И так до бесконечности
Нормально привести данные он так и не смог
Либо выдумывал либо тупил
А через него к слову целые дипломки уже пишут и я представлю какой бред там написан с уверенным видом
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
Отправлено: 10.06.25 - 19:57
Цитата:
Ну и чем это отличается от Библии, Корана, Торы? И ниче, миллиарды верят, без факт-чекинга
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 10.06.2025 - 20:59]
abaika95:
Он мне спокойно выдает 10 источников по формату типа
Он мне спокойно выдает 10 источников по формату типа
Ну и чем это отличается от Библии, Корана, Торы? И ниче, миллиарды верят, без факт-чекинга
Цитата:
abaika95: какой бред там написан с уверенным видом
[Исправлено: maxsaf, 10.06.2025 - 20:59]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45073
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
Отправлено: 10.06.25 - 20:40
Цитата:
Ну сам и скажи, ты же Его спрашиваешь обо мне?
А вообще он лучше Бога, потому что дает возможность тебе говорить с ним и льстить тебе и называть тебя Богом, как в случае с Маском, когда тот создал Грок, который называл его Богом, а потом стал называть Трампа..
А потому ИИ уже Господь, ведь ты сам доказал, что говоришь с ним по ночам, и может быть даже дням..
maxsaf:
Ну и чем это отличается от Библии, Корана, Торы
Ну и чем это отличается от Библии, Корана, Торы
Ну сам и скажи, ты же Его спрашиваешь обо мне?
А вообще он лучше Бога, потому что дает возможность тебе говорить с ним и льстить тебе и называть тебя Богом, как в случае с Маском, когда тот создал Грок, который называл его Богом, а потом стал называть Трампа..
А потому ИИ уже Господь, ведь ты сам доказал, что говоришь с ним по ночам, и может быть даже дням..
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
Отправлено: 10.06.25 - 21:16
Цитата:
111:
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 21:47
Цитата:
Как заменить вилку на вентиляторе?
Цитата:
А ты думал, что один так можешь?
abaika95:
Пишу научную статью
Пишу научную статью
Как заменить вилку на вентиляторе?
Цитата:
abaika95:
Нормально привести данные он так и не смог Либо выдумывал либо тупил
Нормально привести данные он так и не смог Либо выдумывал либо тупил
А ты думал, что один так можешь?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2036
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 22:08
Цитата:
.....всё понял что написан,но вот первое слово эрзац не пойму в русской речи такого нет..
Карачун:
эрзац знания и смыслов
эрзац знания и смыслов
.....всё понял что написан,но вот первое слово эрзац не пойму в русской речи такого нет..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1633
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