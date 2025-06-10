Отправлено: - 14:18

не просто помощником, а чем-то, с чем хочется говорить, кому хочется верить.

Цитата:Чем то вроде Бога..То есть психиатора..А если учесть, что обо мне даже в Канаде в тайне по ночам говорят от своих жен с Ним, то он исполняет роль любовника или любовницы простите, утки..Ведь любовники и любовницы во истину Великие еще с древних времен психиаторы, способные ублажить любого на Планете Земля человекуса..На это и расчитано..