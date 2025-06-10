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≡ “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51918
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
Отправлено: 10.06.25 - 13:02
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Журналисты Sky News поймали ChatGPT на фейках: он выдумал целые стенограммы подкаста "Политика у Сэма и Энн". Когда редакцию уличили в подделке, те не сразу признали ошибку, но под давлением пришлось сдаться и признаться.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1633
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 13:02
#1
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А какого еще результата ожидали от "оптимизации" ии на потеху публики? Эта горячо любимая многими "простота и легкость изложения" формирует иллюзию, эрзац знания и смыслов. Но вы и дальше продолжайте идти на поводу у стремительно деградирующего "общества", упрощая и облегчая.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45073
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 14:18
#2
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Цитата:
не просто помощником, а чем-то, с чем хочется говорить, кому хочется верить.

Чем то вроде Бога..
То есть психиатора..
А если учесть, что обо мне даже в Канаде в тайне по ночам говорят от своих жен с Ним, то он исполняет роль любовника или любовницы простите, утки..
Ведь любовники и любовницы во истину Великие еще с древних времен психиаторы, способные ублажить любого на Планете Земля человекуса..
На это и расчитано..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27937
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 18:28
#3
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Статья - на 48 процентов - брехня.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18216
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 19:08
#4
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Пишу научную статью прошу джипити дать мне 10 источников по теме

Он мне спокойно выдает 10 источников по формату типа

А.В. Белов монография "Психология управления в больших коллективах" издательство АСТ 2007 г.
И таких 10 ссылок
Начинаю проверять нет таких книг
Спрашиваю, ты че мне просто придумал источники? Он отвечает: да
А найди реальные книги по теме
Он тут же генерирует новые фейковые источники
И так до бесконечности
Нормально привести данные он так и не смог
Либо выдумывал либо тупил

А через него к слову целые дипломки уже пишут и я представлю какой бред там написан с уверенным видом
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27937
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
Отправлено: 10.06.25 - 19:57
#5
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Цитата:
abaika95:
Он мне спокойно выдает 10 источников по формату типа

Ну и чем это отличается от Библии, Корана, Торы? И ниче, миллиарды верят, без факт-чекинга :lol:

Цитата:
abaika95: какой бред там написан с уверенным видом
:lol:

[Исправлено: maxsaf, 10.06.2025 - 20:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45073
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
Отправлено: 10.06.25 - 20:40
#6
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Цитата:
maxsaf:
Ну и чем это отличается от Библии, Корана, Торы

Ну сам и скажи, ты же Его спрашиваешь обо мне?
А вообще он лучше Бога, потому что дает возможность тебе говорить с ним и льстить тебе и называть тебя Богом, как в случае с Маском, когда тот создал Грок, который называл его Богом, а потом стал называть Трампа..
А потому ИИ уже Господь, ведь ты сам доказал, что говоришь с ним по ночам, и может быть даже дням..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27937
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
Отправлено: 10.06.25 - 21:16
#7
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Цитата:
111:

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27937
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 21:47
#8
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Цитата:
abaika95:
Пишу научную статью

Как заменить вилку на вентиляторе? :lol:

Цитата:
abaika95:
Нормально привести данные он так и не смог Либо выдумывал либо тупил

А ты думал, что один так можешь? :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2036
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 22:08
#9
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Цитата:
Карачун:
эрзац знания и смыслов

.....всё понял что написан,но вот первое слово эрзац не пойму в русской речи такого нет..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1633
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
Отправлено: 10.06.25 - 22:32
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
эрзац

wikipedia
слово пришло из немецкого языка, верно. но в русском в принципе много заимствований, впрочем как и в любом другом языке
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