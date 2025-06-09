Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 23:04

Да, видеосъёмка сотрудников правоохранительных органов и работников военкоматов на улице в Республике Казахстан в целом допускается, но с рядом важных условий и ограничений.



✅ Когда съёмка разрешена (на улице) В соответствии с Конституцией РК и законом «О доступе к информации», гражданин имеет право: фотографировать и снимать на видео в общественных местах; фиксировать действия должностных лиц, особенно если это касается защиты своих прав и законных интересов; вести видеофиксацию взаимодействий с полицией или другими представителями власти в публичном пространстве, например: на улице, в сквере, в коридоре госучреждения.



📌 Пример: вы можете снимать, как сотрудник полиции требует документы или вручает повестку. Это разрешено, если: вы не мешаете выполнению их обязанностей; не вмешиваетесь в служебный процесс; не нарушаете нормы морали и приличий (например, не провоцируете конфликт).



🚫 Когда съёмка может быть ограничена Внутри зданий госорганов (военкоматы, суды, участки и т. п.): съёмка может быть запрещена внутренними правилами учреждения; для съёмки внутри военкомата часто требуется разрешение руководства. Государственная тайна или охраняемая информация: если ведётся съёмка секретных документов, баз данных, компьютеров, служебных помещений — это запрещено. Нарушение прав частных лиц: если вы публикуете видео с личными данными других граждан (ФИО, адрес, номер повестки) без их согласия — это может повлечь ответственность. Препятствие работе сотрудника: если съёмка мешает выполнению служебных обязанностей (например, вы снимаете прямо в лицо, вторгаясь в личное пространство), вас могут привлечь к ответственности по ст. 667 КоАП РК (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). ⚖ Что делать, если вас пытаются запретить снимать Спокойно скажите, что вы имеете конституционное право фиксировать действия должностных лиц на видео. Сошлитесь на статью 18 Конституции РК и Закон «О доступе к информации». Уточните: «Я не мешаю, не вторгаюсь, снимаю с открытой местности». Попросите назвать статью закона, запрещающую съёмку. Часто такие запреты незаконны или не подкреплены нормативкой. 📝 Вывод Да, снимать на улице сотрудников полиции и военкоматов в Казахстане — можно. Это законно, если вы не нарушаете порядок, не вмешиваетесь и не попадаете в режимные зоны. Если вам угрожают «конфискацией телефона» или «уголовной статьёй» — напишите, я помогу составить жалобу или правовое объяснение для защиты своих прав.