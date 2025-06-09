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≡ Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51917
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
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СМИ опубликовали информацию о том, что с 30 июня Россия изменит правила въезда и введет так называемый "визовый режим" с Казахстаном. Пользователи активно обсуждают нововведения, опасаясь ужесточения миграционных условий и ограничений на пересечение границы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45073
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 16:53
#30
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Цитата:
vofkakst:
Есть и у меня один пример того, как СМИ человеку мозги промыли

У меня братан такой, казахстанец, всю жизнь живший с хохлами, в 90х уехал в Россию, теперь когда сюда приезжает и напивается, ищет хохлов, чтобы отп...ть их всех.
А что они ему сделали, я до сих пор не понял, просто у них нация нацисткая говорит.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1399
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 17:18
#31
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Может хватит уже "тыкать"?
И крякать будете дома под "грушевым"
Только показываете свое безкультурие и тягу к разжиганию.
Диалог с вами, как и всегда, бесполезен.

Статья не про нации, а про безопасность соседнего государства. Не надо в каждой статье видеть граждан Украины или любой другой страны. Материал не о том. Как всегда, неадекватное отклонение от темы
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45073
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 17:25
#32
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Цитата:
vofkakst:
Статья не про нации,

Как раз именно.
Про ту же биометрию, мечта Адольфа Гитлера кстати, как определять чистоту расы..
Не говоря уже о том, что графа национальность заполнена у каждого и без нее никто никого никуда не пропустят.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45073
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 18:27
#33
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И кого искали наши службы совместно с российскими после дроновой атаки, именуемой Паутиной?
Неужели не украинцев?
И вот это ужим русскоязычных сделан именно из за Паутины.
Тогда как по Ойропе можно бегать туда сюда по странам, у нас это все зажимается.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18216
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 18:27
#34
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Цитата:
Vit:
Абайка фиг ты теперь будешь гонять за бабками в Челябинск. Давай продавай хату в России

Зачем? Что изменилось то? И да, тебя забыл спросить чё мне делать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8035
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 19:20
#35
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Цитата:
Нурбанчик:
прочитали
Я прочитал статью, только информация ведь не только здесь! Нужно за неделю подать заявление в RUID, которого пока нет нигде, говороят в стадии разработки.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8035
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 19:37
#36
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Цитата:
Нурбанчик:
нагнетать

Никто, ничего не нагнетает! В общем политика самоизоляции известна, можно вспомнить Японию 18-19 веков или СССР уже не в такой жёсткой форме, но всё равно доступ и туда и оттуда был ограничен! Жаль!
Кстати когда у Шамиля Басаева спросили почему он устроил теракт в ничем не примечательном Буденновске Ставропольского края, он ответил, что деньги кончились!
Видимо гаишникам уже нечего давать было вот и остановились!
Это конечно может быть исторический анекдот уже, но в самом деле те кто планируют теракты подобные Крокусу, что их остановят цифровые профили?
А то, что любые нововведения при пересечении границы будут негативно сказываться на простом общении граждан между собой это однозначно!
Зная и Ваших и наших пограничников вряд ли это будет проверка раз в 5 лет! Хотя конечно хотелось бы верить Вам г-н Нурбанчик!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45073
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 20:46
#37
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Цитата:
saba:
г-н Нурбанчик!

Там принято у них говорить Товарищ Иванович и далее по тексту.
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2292
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 21:20
#38
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Цитата:
saba:
Зная и Ваших и наших пограничников вряд ли это будет проверка раз в 5 лет! Хотя конечно хотелось бы верить Вам г-н Нурбанчик!

Г-н Saba, хочу сказать, что в большинстве стран мира в загранпаспортах, или просто паспортах для заграничных поездок (если в стране нет внутреннего паспорта)биометрические данныеприсутствуют, все такие паспорта снабжаются соответствующим обозначением на обложке.
При этом есть разногласия, что в стране где гражданин получил такой паспорт то он действителен 10 лет, а страна в которую въезжает гость, может ограничить срок биометрии до 5 лет.
Но вы же не часто ездите по Миру, и вам надеюсь без разницы сроки действия биометрии. Если у вас паспорт на 10 лет, а в России введут срок действия на 5 лет, то ничего страшного 1 раз в 5 лет повторно пройти биометрию на Российской границе. Если посещаете Челябинск по пиву, то раз в пять лет пройти биометрию, ни чего сложного нет, и то согласен с комментариями в статье от Vofkakst, что эта мера вынужденная и на определенное время.
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2292
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 21:28
#39
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Вот также в США,да и в Европе тоже все паспорта давно с биометрией

Условное обозначение "СИМки" на паспорте.

[Исправлено: Нурбанчик, 10.06.2025 - 22:31]
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