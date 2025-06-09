Отправлено: - 21:20

saba:

Зная и Ваших и наших пограничников вряд ли это будет проверка раз в 5 лет! Хотя конечно хотелось бы верить Вам г-н Нурбанчик!

Цитата:Г-н Saba, хочу сказать, что в большинстве стран мира в загранпаспортах, или просто паспортах для заграничных поездок (если в стране нет внутреннего паспорта)биометрические данныеприсутствуют, все такие паспорта снабжаются соответствующим обозначением на обложке.При этом есть разногласия, что в стране где гражданин получил такой паспорт то он действителен 10 лет, а страна в которую въезжает гость, может ограничить срок биометрии до 5 лет.Но вы же не часто ездите по Миру, и вам надеюсь без разницы сроки действия биометрии. Если у вас паспорт на 10 лет, а в России введут срок действия на 5 лет, то ничего страшного 1 раз в 5 лет повторно пройти биометрию на Российской границе. Если посещаете Челябинск по пиву, то раз в пять лет пройти биометрию, ни чего сложного нет, и то согласен с комментариями в статье от Vofkakst, что эта мера вынужденная и на определенное время.