НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанские родители смогут взять под контроль Instagram-аккаунты своих детей
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51917
Казахстанские родители смогут взять под контроль Instagram-аккаунты своих детей
Отправлено: 10.06.25 - 20:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На встрече компания Meta представила новый функционал Instagram - "Аккаунты для подростков", предназначенные для пользователей младше 16 лет. Новая возможность позволит родителям активнее участвовать в цифровой жизни своих детей.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45073
Re: Казахстанские родители смогут взять под контроль...
Отправлено: 10.06.25 - 20:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инста вообще смешная порой, говорю кому нибудь вешайся на ближайшем заборе или ударь себя об стену и стреляйся, просит переформулировать вопрос, а то это что то там не этично..
Вообще неудобно иногда..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS