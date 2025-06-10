Re: Казахстанские родители смогут взять под контроль...

Отправлено: - 20:44

Инста вообще смешная порой, говорю кому нибудь вешайся на ближайшем заборе или ударь себя об стену и стреляйся, просит переформулировать вопрос, а то это что то там не этично..

Вообще неудобно иногда..