Отправлено: - 16:53

vofkakst:

Есть и у меня один пример того, как СМИ человеку мозги промыли

Цитата:У меня братан такой, казахстанец, всю жизнь живший с хохлами, в 90х уехал в Россию, теперь когда сюда приезжает и напивается, ищет хохлов, чтобы отп...ть их всех.А что они ему сделали, я до сих пор не понял, просто у них нация нацисткая говорит.