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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 601 из 601«1...599600601
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12013
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:45
#9001
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45067
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:49
#9002
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 07:19
#9003
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Цитата:
111:
Вот так стоим тут



Оградка у могилы широкая: - видать наверное с запасом на будущее для ещё одного человека.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 09:24
#9004
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45067
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 09:53
#9005
Комментарий удален модератором.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 22:10
#9006
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16642
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 22:33
#9007
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Цитата:
таноми52: Тихое, мирное место, созданное Виком! Вам флуда мало?
Да че то у меня смутные подозрения появились. Я так и не понял умер дракон или нет?. Вот через Марика пытаюсь понять. Прошу фото скинуть могилки. Не думаю что это запрещено церковью. Ждём ответ от Барбары.
Ну правда незя такими вещами шутить.
Не по пацански это. Не по православному.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45067
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.05.25 - 09:36
#9008
Комментарий удален модератором.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.25 - 13:31
#9009
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Понравился Чиж&Co. Раньше только одну его песню встречала
Кстати, где-то тут помещала, но повторюсь

[img]https://www.youtube.com/watch?v=9XewOH8co2o&ab_channel=fantomclip[/img]

"Перекрёсток" тронул
Расслабон

Кому жизнь буги-вуги,
А кому полный бред...


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.25 - 13:34
#9010
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.06.25 - 12:30
#9011
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Незабвенная Эдит Пиаф!




Нет! Ни о чем...
Нет! Я ни о чем не сожалею...
За это заплачено,это уничтожено,это забыто.

Позабыта печаль,
Позабыта любовь,
Их не жаль -
На счету снова ноль.

Non! Rien de rien ...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4380
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.06.25 - 20:01
#9012
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Оставлю здесь.

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.06.25 - 16:56
#9013
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Ассоциации с "Верасы"


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4299
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.06.25 - 17:13
#9014
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А ещё были "Песняры"!
Национальный цвет славян



Кстати, 13 апреля на 72 году жизни скончался Леонид Борткевич (в кадре стоит за солистом)
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