Re: Инвестору разрешили строительство около аэропорта Костаная,...

Отправлено: - 16:56

Ни зернышка не прольется из сотен тысяч тонн зерновых!

Ни крыс не будет, ни мышей, ни птиц..

Зерновые даже не пахнут и не преют, не разномят запах!

Как замечательно!