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≡ Инвестору разрешили строительство около аэропорта Костаная, несмотря на возражения Авиационной администрации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51915
Инвестору разрешили строительство около аэропорта Костаная, несмотря на возражения Авиационной администрации
Отправлено: 10.06.25 - 14:14
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Во время проверки сотрудники надзорного органа установили необоснованный отказ ТОО "ТЛК Тобыл" в разрешении на строительство логистического комплекса "Сухой порт". В Авиационной администрации объяснили это рисками скопления птиц.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1399
Re: Инвестору разрешили строительство около аэропорта Костаная,...
Отправлено: 10.06.25 - 14:14
#1
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Самолетам потом взлетно-посадочную сократят, чтоб не мешала))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45067
Re: Инвестору разрешили строительство около аэропорта Костаная,...
Отправлено: 10.06.25 - 16:56
#2
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Ни зернышка не прольется из сотен тысяч тонн зерновых!
Ни крыс не будет, ни мышей, ни птиц..
Зерновые даже не пахнут и не преют, не разномят запах!
Как замечательно!
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