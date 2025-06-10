Re: Закрывающую лицо одежду хотят запретить в Казахстане

Отправлено: - 16:46

Чтобы камера вовремя распозновала, платил ли человек штраф или еще нет..

Мы казахи ближе к русским, как я и говорил, даже ближе чем хохлы..

А потому бы нам отказаться от мусульманства наотрез можно было бы..