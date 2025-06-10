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≡ Закрывающую лицо одежду хотят запретить в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51915
Закрывающую лицо одежду хотят запретить в Казахстане
Отправлено: 10.06.25 - 16:03
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В закон "О профилактике правонарушений" предложена поправка, запрещающая ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Предусмотрены и исключения из этого правила.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
292
Re: Закрывающую лицо одежду хотят запретить в Казахстане
Отправлено: 10.06.25 - 16:03
#1
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Давно уже надо было принять такой закон.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7596
Re: Закрывающую лицо одежду хотят запретить в Казахстане
Отправлено: 10.06.25 - 16:16
#2
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Чего тянули до сегодня, давно пора этих стыдливых барышень сидящих в парандже на тиктоке,бородачей в коротких штанишках и прочих заблудших душ привести в стоило к нормальным людям
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1399
Re: Закрывающую лицо одежду хотят запретить в Казахстане
Отправлено: 10.06.25 - 16:22
#3
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А еще очки на затылке носить. И кольца в носу (аж до тошноты)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45067
Re: Закрывающую лицо одежду хотят запретить в Казахстане
Отправлено: 10.06.25 - 16:46
#4
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Чтобы камера вовремя распозновала, платил ли человек штраф или еще нет..
Мы казахи ближе к русским, как я и говорил, даже ближе чем хохлы..
А потому бы нам отказаться от мусульманства наотрез можно было бы..
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