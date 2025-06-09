Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
СМИ опубликовали информацию о том, что с 30 июня Россия изменит правила въезда и введет так называемый "визовый режим" с Казахстаном. Пользователи активно обсуждают нововведения, опасаясь ужесточения миграционных условий и ограничений на пересечение границы. Читать новость
Нурбанчик: Если кто-то аргументированно обратиться в МВД или ФСБ с ссылками на телеграмм или другие мессенджеры, да даже на комментарии в статьях СМИ, по которым возможно четко идентифицировать комментатора разжигающего межнациональную рознь и не только рознь, то да, вполне возможна определенная реакция силовых структур касаемо запрета на въезд.
Биометрия ладно, но подача заявления за неделю до поездки? Уже не съездишь в Челябинск с другом пивка попить спонтанно! После подачи заявления всё равно будешь переживать, пропустят или нет на границе! В общем как не оправдывай шаг не дружественный! Да и когда образовывали ЕАЭС одним из аргументов было , что будем как в ЕЭС просто снижать скорость на границе и всё! Увы не сбылось и видимо дальше будет ещё хуже, когда другие внешние враги у России кончатся, что будут делать эта огромная армия силовиков? Армие всегда нужна война, иначе она сама себя не прокормит,это известная истина ещё со времён Александра Македонского,Чингисхана и Хромого Тимура!!!
saba: Биометрия ладно, но подача заявления за неделю до поездки? Уже не съездишь в Челябинск с другом пивка попить спонтанно! После подачи заявления всё равно будешь переживать, пропустят или нет на границе! В общем как не оправдывай шаг не дружественный!
Вы статью прочитали всю? Четко ведь написано: Цитата:
НГ: Подготовиться к сдаче биометрии в пункте пропуска;
Цитата:
НГ: На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца будет формироваться цифровой профиль
Цитата:
НГ: Цифровой профиль можно будет создать через специальное мобильное приложение RuID, которое разработано как аналог "Госуслуг" для иностранцев. Через него можно будет сообщить о визите, оформить медицинскую страховку и получить доступ к другим сервисам.
Один раз создадут на вас цифровой профиль, и всё на этом, повторно его надо делать будет лет через пять наверное (в статье по сроку действия профиля не уточнено), как это принято во многих странах при посещении которых нужна биометрия, её обновляют только не ранее чем через 5 лет.
Если кто-то аргументированно обратиться в МВД или ФСБ с ссылками на телеграмм или другие мессенджеры, да даже на комментарии в статьях СМИ, по которым возможно четко идентифицировать комментатора разжигающего межнациональную рознь и не только рознь, то да, вполне возможна определенная реакция силовых структур касаемо запрета на въезд.
То есть ты как зетпропагандист предлагаешь доносить и стучать друг на друга, как когда то стучали на наших дедов в 30х и во что это превратилось, ну неплохо вас пропаганда обрабатывает, менталитет ваш очень отстал от нашего..
Вот именно, пострадают именно русскоязычные и особенно славяне, похожие на русских. Именно те, кто взорвали этот Крокус, именно им дорога всегда открыта, потому что они не похожи и всегда и до этого под наблюдением Теперь то же самое почувствуют русскоязычные славяне, отношение к ним как к скоту И правильно!
Зачем всегда подчёркивать национальный оттенок? Я про то, что Россия со своей открытостью допустила и бородачей с взрывчатками, и сим-карты паленые, и прочие запрещенные вещи, легко ввозимые через границу. Надо это пресекать. Имеет место нарушение закона - имеет место запрет на въезд в страну . все логично И неважно, славяне или негры, или кто-нибудь еще. Не бывает плохих наций, бывают плохие люди. К сожалению в любой. Защитный механизм должен был рано или поздно включиться
saba: В общем как не оправдывай шаг не дружественный! Да и когда образовывали ЕАЭС одним из аргументов было , что будем как в ЕЭС просто снижать скорость на границе и всё! Увы не сбылось и видимо дальше будет ещё хуже, когда другие внешние враги у России кончатся, что будут делать эта огромная армия силовиков? Армие всегда нужна война, иначе она сама себя не прокормит,это известная истина ещё со времён Александра Македонского,Чингисхана и Хромого Тимура!!!
Будем наблюдать за развитием событий. Американские и британские СМИ, а также аналитические центры, отмечают, что ресурсы России для ведения войны в Украине постепенно истощаются. Два месяца тому назад американцы отмечали, что затянувшаяся война России и высокие потери на поле боя уже вызывают серьезные экономические проблемы в стране, и эти экономические проблемы, скорее всего, созреют в течение следующих 12–18 месяцев (Подробнее ниже по ссылке).
Сейчас россияне проводят летнее наступление, скорее всего активные боевые действия продлятся до зимы. Россия потеряла около 11 000 бронетехники, включая 3 600 танков. Для восполнения этих потерь используются как модернизированные советские образцы, так и новые производства. Однако, несмотря на увеличение производства, старение техники и нехватка высокотехнологичных систем остаются проблемой. Россия получает помощь от Ирана и Северной Кореи, включая артиллерийские снаряды, ракеты и беспилотники, зависимость от внешних поставок ограничивает гибкость и устойчивость военных усилий.
Украине помогают их союзники, в основном страны Европы, предоставляют артиллерийские снаряды, системы ПВО, дальнобойные ракеты и беспилотники. Зря ранее, Д.Медведев и Скептик их пугали. Также рассматривается поддержка восстановления украинских бригад и развитие оборонной промышленности. США продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию, включая спутниковые снимки и данные о передвижении российских войск.
vofkakst: Зачем всегда подчёркивать национальный оттенок?
Где же? Ты посмотри на Россию, любую передачу, где они обвиняют конкретно науиональности, начиная с украинцев с таджиками и заканчивая чеченцами, которые якобы только и делают, что воруют людей по Москве. И вот эта та страна, которая обвиняет украинцев во всем, перекрывает пути украинцам отсюда, чтобы не было Паутин -2, либо 3.. А кто такие украинцы в сегодняшнее время? Это любой белый, в ком хоть капля украинской крови. Всех под подозрение! Потому как подпадают под террористов. Заметь, не я так говорю, так говорит сегодняшняя российская пропаганда. Далеко лазить не надо, федеральные каналы Соловьева или этого на НТВ, либо на РТР, все открыто говорят, какие нации виноваты конкретно. Что касается таких русских как я, то меня то как раз пустят и без проблем. Нет хохлятской крови..
Так я ж не про телик говорю. Хотя... Есть и у меня один пример того, как СМИ человеку мозги промыли до такой степени, что вопрос национальной принадлежности становится критически важным. Грустно это все.
Причем тут ты или кто то из нас тут? Решение принимает Россия, во избежание того, что хохлы начнут отсюда нападать и потом тут же прятаться, как тот из Паутины украинец Артем, владеющий фурами, а это самая протяженная граница между Россией и Казахстаном. Говоришь ты тут или крякаешь, ничего не изменит агрессивно настроенного соседа против отдельных национальностей
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