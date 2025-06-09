Отправлено: - 12:45

saba:

Биометрия ладно, но подача заявления за неделю до поездки? Уже не съездишь в Челябинск с другом пивка попить спонтанно! После подачи заявления всё равно будешь переживать, пропустят или нет на границе! В общем как не оправдывай шаг не дружественный!

НГ:

Подготовиться к сдаче биометрии в пункте пропуска;

НГ:

На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца будет формироваться цифровой профиль

НГ:

Цифровой профиль можно будет создать через специальное мобильное приложение RuID, которое разработано как аналог "Госуслуг" для иностранцев. Через него можно будет сообщить о визите, оформить медицинскую страховку и получить доступ к другим сервисам.

[Исправлено: Нурбанчик, 10.06.2025 - 13:46]

Цитата:Вы статью прочитали всю? Четко ведь написано:Цитата:Цитата:Цитата:Один раз создадут на вас цифровой профиль, и всё на этом, повторно его надо делать будет лет через пять наверное (в статье по сроку действия профиля не уточнено), как это принято во многих странах при посещении которых нужна биометрия, её обновляют только не ранее чем через 5 лет.Зачем нагнетать обстановку?