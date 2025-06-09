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Посягнули в Костанае на законный статус педагога или все-таки не посягнули?
Посягнули в Костанае на законный статус педагога или все-таки не посягнули?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51913
Посягнули в Костанае на законный статус педагога или все-таки не посягнули?
Отправлено: 09.06.25 - 16:46
Вопрос возник в связи с привлечением учителей на летних каникулах к мониторингу мест, где купание запрещено. Сегодня на аппаратном совещании в городском акимате разъясняли, что речь идет о добровольной и оплачиваемой подработке для педагогов.
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Re: Посягнули в Костанае на законный статус педагога или...
Отправлено: 09.06.25 - 16:46
Как бестолковые смс слать оптом и каждый день - это они находят. На деньги, затрачиваемые на рассылки, можно сезонно целый штат спасателей содержать.
Цитата:
Можно подумать, что преподавателям в летнюю пору больше заняться нечем. У них нет ни семей, ни друзей, ни дач и огородов; даже накопленной усталости - м той нет. Спят и видят, как бы у воды посидеть поперек своего отпуска. Нервы же тоже железные, армированные.
Почему бы не направить ППС-ников в таком случае ? Не спасать, а патрулировать, чем они, собственно и занимаются. У них есть и рации, они мобильны, подкрепление может примчать за считанные минуты. От учителя геометрии в кустах пользы будет куда меньше, чем от натренированного на патрулирование сотрудника, ведь так?
Цитата:
Есть принуждения. И наверно, как обычно, с угрозой увольнения.
А детей лучше не финансовой грамоте или абаеведению учить, а плаванию и ориентированию на местности
Цитата:
Она ответила, что все добровольно, и срок учителя выбирают, когда им удобнее.
Можно подумать, что преподавателям в летнюю пору больше заняться нечем. У них нет ни семей, ни друзей, ни дач и огородов; даже накопленной усталости - м той нет. Спят и видят, как бы у воды посидеть поперек своего отпуска. Нервы же тоже железные, армированные.
Почему бы не направить ППС-ников в таком случае ? Не спасать, а патрулировать, чем они, собственно и занимаются. У них есть и рации, они мобильны, подкрепление может примчать за считанные минуты. От учителя геометрии в кустах пользы будет куда меньше, чем от натренированного на патрулирование сотрудника, ведь так?
Цитата:
Альтруистов нет, -
Есть принуждения. И наверно, как обычно, с угрозой увольнения.
А детей лучше не финансовой грамоте или абаеведению учить, а плаванию и ориентированию на местности
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 295
Re: Посягнули в Костанае на законный статус педагога или...
Отправлено: 09.06.25 - 17:13
Вот ОЧЕНЬ интересно: господа чиновники в свой законный отпуск выстроятся ли в очередь добровольно за заработную плату мониторить зоны отдыха с купающимися детьми??? А у педагогов отпуск- для того чтобы поправить здоровье, а не дополнительно возиться с теми же самыми детьми...
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1429
Re: Посягнули в Костанае на законный статус педагога или...
Отправлено: 09.06.25 - 17:47
Слово "мониторить" стало самым любимым у чиновников всех уровней, суют его везде и всюду, при этом абсолютно не зная его значения. "Промониторили свалки", "промониторили паводок", аж смешно слушать. Мониторинг подразумевает непрерывность процесса,а не разовую акцию, но их уже не переубедишь.
Посягнули в Костанае на законный статус педагога или все-таки не посягнули?
Отправлено: 09.06.25 - 17:55
Цитата:
"Тачка на прокачку" наверно излюбленная передача у чиновников.
Те любили встраивать мониторы куда ни попадя. Мониторить глядя в монитор, встроенный в монитор. Чтобы глядя в монитор...
А на деле - у чиновников много лексических проблем. Начиная от "двухтысячно двадцать пятого года", и так далее...
А еще и "дорожную карту" везде пихают, по поводу и без
Дантист:
"Тачка на прокачку" наверно излюбленная передача у чиновников.
Те любили встраивать мониторы куда ни попадя. Мониторить глядя в монитор, встроенный в монитор. Чтобы глядя в монитор...
А на деле - у чиновников много лексических проблем. Начиная от "двухтысячно двадцать пятого года", и так далее...
А еще и "дорожную карту" везде пихают, по поводу и без
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45060
Re: Посягнули в Костанае на законный статус педагога или...
Отправлено: 09.06.25 - 18:45
Да я бы пошел пивка бы попить и помониторить за деньги в свободное время.
Конечно 350 тысяч не хватит на лето, но тысяч 600-700, можно говорить..
И хватит держать население за то, что оно за копейку удавится и утонет там, потому что цены растут, не надо так к нам..
Конечно 350 тысяч не хватит на лето, но тысяч 600-700, можно говорить..
И хватит держать население за то, что оно за копейку удавится и утонет там, потому что цены растут, не надо так к нам..
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 235
Re: Посягнули в Костанае на законный статус педагога или...
Отправлено: 09.06.25 - 23:30
выходит что порядочных исполнительных людей кроме педагогов в казахстане нет? или вам помочь их найти? В каждом акимате целая команда бездельников ничего не производящих, а только создающих проблемы при обращении , вот пожалуйста свисток им на щею и пусть стерегут молодое поколение!
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2609
Re: Посягнули в Костанае на законный статус педагога или...
Отправлено: 10.06.25 - 13:12
Цитата:
Позже в акимате уточнили - это плата за месяц. Загрузка - полный день. Период работы учителя выбирают сами.
111:
Конечно 350 тысяч не хватит на лето,
Конечно 350 тысяч не хватит на лето,
Позже в акимате уточнили - это плата за месяц. Загрузка - полный день. Период работы учителя выбирают сами.
Посягнули в Костанае на законный статус педагога или все-таки не посягнули?
Отправлено: 10.06.25 - 13:53
Цитата:
Иллюзия свободы выбора.
То есть не выбирать, идти или не идти, а выбирать, когда идти.
Демократия)))
А по существу - учитель должен учить, патрулировать -патрули должны; а мониторингом должны заниматься мониторинговые группы. Вон, при ковиде, сколько таких групп бездельников было, ходили, проверяли что-то там. Где они сейчас? Почему за купания должны отвечать педагоги? Для этого они годами в пединститутах учились?
А если, например, сидит учитель, мониторит, начинает тонуть человек (не дай бог), а учитель не умеет плавать. При фатальном исходе он несет ответственность за бездействие? И как потом человеку с этим жить?
На берегах должны быть спасатели, а не учителя. Что за идиотизм?
Тимур Гафуров:
Загрузка - полный день. Период работы учителя выбирают сами.
Загрузка - полный день. Период работы учителя выбирают сами.
Иллюзия свободы выбора.
То есть не выбирать, идти или не идти, а выбирать, когда идти.
Демократия)))
А по существу - учитель должен учить, патрулировать -патрули должны; а мониторингом должны заниматься мониторинговые группы. Вон, при ковиде, сколько таких групп бездельников было, ходили, проверяли что-то там. Где они сейчас? Почему за купания должны отвечать педагоги? Для этого они годами в пединститутах учились?
А если, например, сидит учитель, мониторит, начинает тонуть человек (не дай бог), а учитель не умеет плавать. При фатальном исходе он несет ответственность за бездействие? И как потом человеку с этим жить?
На берегах должны быть спасатели, а не учителя. Что за идиотизм?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45060
Re: Посягнули в Костанае на законный статус педагога или...
Отправлено: 10.06.25 - 14:14
Цитата:
Цитата:
Тогда это очень круто!
Я даже меньшее закладывал.
Ну тогда Акимат наш красавчик, нечего сказать даже..
Тимур Гафуров:
Цитата:
Позже в акимате уточнили - это плата за месяц. Загрузка - полный день. Период работы учителя выбирают сами.
Тогда это очень круто!
Я даже меньшее закладывал.
Ну тогда Акимат наш красавчик, нечего сказать даже..
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