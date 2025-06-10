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≡ “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51913
“Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в ИИ
Отправлено: 10.06.25 - 13:02
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Журналисты Sky News поймали ChatGPT на фейках: он выдумал целые стенограммы подкаста "Политика у Сэма и Энн". Когда редакцию уличили в подделке, те не сразу признали ошибку, но под давлением пришлось сдаться и признаться.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1632
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 13:02
#1
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А какого еще результата ожидали от "оптимизации" ии на потеху публики? Эта горячо любимая многими "простота и легкость изложения" формирует иллюзию, эрзац знания и смыслов. Но вы и дальше продолжайте идти на поводу у стремительно деградирующего "общества", упрощая и облегчая.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45060
Re: “Обманывает“ в половине случаев: разработчики усомнились в...
Отправлено: 10.06.25 - 14:18
#2
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Цитата:
не просто помощником, а чем-то, с чем хочется говорить, кому хочется верить.

Чем то вроде Бога..
То есть психиатора..
А если учесть, что обо мне даже в Канаде в тайне по ночам говорят от своих жен с Ним, то он исполняет роль любовника или любовницы простите, утки..
Ведь любовники и любовницы во истину Великие еще с древних времен психиаторы, способные ублажить любого на Планете Земля человекуса..
На это и расчитано..
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