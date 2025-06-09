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Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51913
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
СМИ опубликовали информацию о том, что с 30 июня Россия изменит правила въезда и введет так называемый "визовый режим" с Казахстаном. Пользователи активно обсуждают нововведения, опасаясь ужесточения миграционных условий и ограничений на пересечение границы.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2385
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 10:42
Цитата:
Официальная реакция бывает на заявления официальных лиц или, в крайнем случае, фигур, имеющих вес в обществе.
На тявканье отдельных "личностей" должны реагировать органы в рабочем порядке.
[Исправлено: Skeptic, 10.06.2025 - 11:47]
сайлау курманов:
Однако ни с какой стороны официальных опровергающих или подтвержающих заявлении нет
Однако ни с какой стороны официальных опровергающих или подтвержающих заявлении нет
Официальная реакция бывает на заявления официальных лиц или, в крайнем случае, фигур, имеющих вес в обществе.
На тявканье отдельных "личностей" должны реагировать органы в рабочем порядке.
[Исправлено: Skeptic, 10.06.2025 - 11:47]
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 10:44
Цитата:
Давно пора
Дантист:
По сути, твои слова уже можно расценивать как призыв, с соответствующими последствиями согласно Закона.
По сути, твои слова уже можно расценивать как призыв, с соответствующими последствиями согласно Закона.
Давно пора
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 10:48
Цитата:
Одного запрета на въезд маловато будет.
Нурбанчик:
Если кто-то аргументированно обратиться в МВД или ФСБ с ссылками на телеграмм или другие мессенджеры, да даже на комментарии в статьях СМИ, по которым возможно четко идентифицировать комментатора разжигающего межнациональную рознь и не только рознь, то да, вполне возможна определенная реакция силовых структур касаемо запрета на въезд.
Если кто-то аргументированно обратиться в МВД или ФСБ с ссылками на телеграмм или другие мессенджеры, да даже на комментарии в статьях СМИ, по которым возможно четко идентифицировать комментатора разжигающего межнациональную рознь и не только рознь, то да, вполне возможна определенная реакция силовых структур касаемо запрета на въезд.
Одного запрета на въезд маловато будет.
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 10:51
Цитата:
Должны, но не всегда реагируют, даже на тех, кого и искать то не нужно.
Skeptic:
На тявканье отдельных "личностей" должны реагировать органы в рабочем порядке.
На тявканье отдельных "личностей" должны реагировать органы в рабочем порядке.
Должны, но не всегда реагируют, даже на тех, кого и искать то не нужно.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8033
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 11:12
Cледущим шагом будет "железный занавес?
Кто то говорит о зеркальных мерах, мне кажется не стоит,надо стремиться к открытости и не видеть во всех врагов!
Кто то говорит о зеркальных мерах, мне кажется не стоит,надо стремиться к открытости и не видеть во всех врагов!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8033
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 11:22
Цитата:
Биометрия ладно, но подача заявления за неделю до поездки? Уже не съездишь в Челябинск с другом пивка попить спонтанно! После подачи заявления всё равно будешь переживать, пропустят или нет на границе! В общем как не оправдывай шаг не дружественный! Да и когда образовывали ЕАЭС одним из аргументов было , что будем как в ЕЭС просто снижать скорость на границе и всё! Увы не сбылось и видимо дальше будет ещё хуже, когда другие внешние враги у России кончатся, что будут делать эта огромная армия силовиков? Армие всегда нужна война, иначе она сама себя не прокормит,это известная истина ещё со времён Александра Македонского,Чингисхана и Хромого Тимура!!!
Нурбанчик:
Биометрия ладно, но подача заявления за неделю до поездки? Уже не съездишь в Челябинск с другом пивка попить спонтанно! После подачи заявления всё равно будешь переживать, пропустят или нет на границе! В общем как не оправдывай шаг не дружественный! Да и когда образовывали ЕАЭС одним из аргументов было , что будем как в ЕЭС просто снижать скорость на границе и всё! Увы не сбылось и видимо дальше будет ещё хуже, когда другие внешние враги у России кончатся, что будут делать эта огромная армия силовиков? Армие всегда нужна война, иначе она сама себя не прокормит,это известная истина ещё со времён Александра Македонского,Чингисхана и Хромого Тимура!!!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1394
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 11:49
Цитата:
А Крокусы взрывать? А нелегалов под ковриками перевозить? Дружественный шаг?
Это вынужденная мера, и я надеюсь, что временная.
Кто знает, может уведомлять заранее отпадет необходимость, когда многие поставят себе эту приложуху.
Однажды все вернётся на свои места.
saba:
шаг не дружественный
шаг не дружественный
А Крокусы взрывать? А нелегалов под ковриками перевозить? Дружественный шаг?
Это вынужденная мера, и я надеюсь, что временная.
Кто знает, может уведомлять заранее отпадет необходимость, когда многие поставят себе эту приложуху.
Однажды все вернётся на свои места.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2290
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 12:45
Цитата:
Вы статью прочитали всю? Четко ведь написано:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Один раз создадут на вас цифровой профиль, и всё на этом, повторно его надо делать будет лет через пять наверное (в статье по сроку действия профиля не уточнено), как это принято во многих странах при посещении которых нужна биометрия, её обновляют только не ранее чем через 5 лет.
Зачем нагнетать обстановку?
[Исправлено: Нурбанчик, 10.06.2025 - 13:46]
saba:
Биометрия ладно, но подача заявления за неделю до поездки? Уже не съездишь в Челябинск с другом пивка попить спонтанно! После подачи заявления всё равно будешь переживать, пропустят или нет на границе! В общем как не оправдывай шаг не дружественный!
Биометрия ладно, но подача заявления за неделю до поездки? Уже не съездишь в Челябинск с другом пивка попить спонтанно! После подачи заявления всё равно будешь переживать, пропустят или нет на границе! В общем как не оправдывай шаг не дружественный!
Вы статью прочитали всю? Четко ведь написано:
Цитата:
НГ:
Подготовиться к сдаче биометрии в пункте пропуска;
Подготовиться к сдаче биометрии в пункте пропуска;
Цитата:
НГ:
На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца будет формироваться цифровой профиль
На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца будет формироваться цифровой профиль
Цитата:
НГ:
Цифровой профиль можно будет создать через специальное мобильное приложение RuID, которое разработано как аналог "Госуслуг" для иностранцев. Через него можно будет сообщить о визите, оформить медицинскую страховку и получить доступ к другим сервисам.
Цифровой профиль можно будет создать через специальное мобильное приложение RuID, которое разработано как аналог "Госуслуг" для иностранцев. Через него можно будет сообщить о визите, оформить медицинскую страховку и получить доступ к другим сервисам.
Один раз создадут на вас цифровой профиль, и всё на этом, повторно его надо делать будет лет через пять наверное (в статье по сроку действия профиля не уточнено), как это принято во многих странах при посещении которых нужна биометрия, её обновляют только не ранее чем через 5 лет.
Зачем нагнетать обстановку?
[Исправлено: Нурбанчик, 10.06.2025 - 13:46]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45060
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 14:47
Цитата:
Цитата:
То есть ты как зетпропагандист предлагаешь доносить и стучать друг на друга, как когда то стучали на наших дедов в 30х и во что это превратилось, ну неплохо вас пропаганда обрабатывает, менталитет ваш очень отстал от нашего..
Нурбанчик:
Цитата:
Если кто-то аргументированно обратиться в МВД или ФСБ с ссылками на телеграмм или другие мессенджеры, да даже на комментарии в статьях СМИ, по которым возможно четко идентифицировать комментатора разжигающего межнациональную рознь и не только рознь, то да, вполне возможна определенная реакция силовых структур касаемо запрета на въезд.
То есть ты как зетпропагандист предлагаешь доносить и стучать друг на друга, как когда то стучали на наших дедов в 30х и во что это превратилось, ну неплохо вас пропаганда обрабатывает, менталитет ваш очень отстал от нашего..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45060
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 14:51
Цитата:
Цитата:
Вот именно, пострадают именно русскоязычные и особенно славяне, похожие на русских.
Именно те, кто взорвали этот Крокус, именно им дорога всегда открыта, потому что они не похожи и всегда и до этого под наблюдением
Теперь то же самое почувствуют русскоязычные славяне, отношение к ним как к скоту
И правильно!
vofkakst:
Цитата:
А Крокусы взрывать? А
Вот именно, пострадают именно русскоязычные и особенно славяне, похожие на русских.
Именно те, кто взорвали этот Крокус, именно им дорога всегда открыта, потому что они не похожи и всегда и до этого под наблюдением
Теперь то же самое почувствуют русскоязычные славяне, отношение к ним как к скоту
И правильно!
-
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