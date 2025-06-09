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≡ Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51911
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
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СМИ опубликовали информацию о том, что с 30 июня Россия изменит правила въезда и введет так называемый "визовый режим" с Казахстаном. Пользователи активно обсуждают нововведения, опасаясь ужесточения миграционных условий и ограничений на пересечение границы.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2385
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 10:42
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Однако ни с какой стороны официальных опровергающих или подтвержающих заявлении нет

Официальная реакция бывает на заявления официальных лиц или, в крайнем случае, фигур, имеющих вес в обществе.
На тявканье отдельных "личностей" должны реагировать органы в рабочем порядке.

[Исправлено: Skeptic, 10.06.2025 - 11:47]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27933
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 10:44
#16
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Цитата:
Дантист:
По сути, твои слова уже можно расценивать как призыв, с соответствующими последствиями согласно Закона.

Давно пора
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27933
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 10:48
#17
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Цитата:
Нурбанчик:
Если кто-то аргументированно обратиться в МВД или ФСБ с ссылками на телеграмм или другие мессенджеры, да даже на комментарии в статьях СМИ, по которым возможно четко идентифицировать комментатора разжигающего межнациональную рознь и не только рознь, то да, вполне возможна определенная реакция силовых структур касаемо запрета на въезд.

Одного запрета на въезд маловато будет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27933
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 10:51
#18
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Цитата:
Skeptic:
На тявканье отдельных "личностей" должны реагировать органы в рабочем порядке.

Должны, но не всегда реагируют, даже на тех, кого и искать то не нужно.
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