Отправлено: - 10:42

сайлау курманов:

Однако ни с какой стороны официальных опровергающих или подтвержающих заявлении нет

[Исправлено: Skeptic, 10.06.2025 - 11:47]

Цитата:Официальная реакция бывает на заявления официальных лиц или, в крайнем случае, фигур, имеющих вес в обществе.На тявканье отдельных "личностей" должны реагировать органы в рабочем порядке.