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≡ Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51911
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
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СМИ опубликовали информацию о том, что с 30 июня Россия изменит правила въезда и введет так называемый "визовый режим" с Казахстаном. Пользователи активно обсуждают нововведения, опасаясь ужесточения миграционных условий и ограничений на пересечение границы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16642
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
#1
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Абайка фиг ты теперь будешь гонять за бабками в Челябинск. Давай продавай хату в России и выкладывай в новый ЖК кунай или аэропорт.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1391
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 21:58
#2
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Цитата:
Рекомендуется пользоваться системой "Мир" или переводами через Western Union, "Золотую Корону" и другие.

А наличка, не?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27933
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 22:15
#3
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Марик, проверь, тебе уже закрыли въезд? :lol:
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
919
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 22:21
#4
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Обязательно будет зеркальное отражение по отношению к россиянам! И разве народу от этого будет хорошо?

[Исправлено: абике, 09.06.2025 - 23:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45056
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 23:33
#5
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Марик, проверь, тебе уже закрыли въезд? :lol:

Я в России в последний раз был в 2010м году и больше не собираюсь, зачем мне это?
Ну в 86м в Ленинграде был, в 2000м или чуть раннее , еще раз был на камазе.
А сейчас на старости то мне зачем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45056
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 23:35
#6
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27933
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 23:49
#7
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Цитата:
111:
видеть в них предателей, что и на самом деле так..

А Саба на тебя такие надежды возлагал :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2240
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 06:55
#8
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Цитата:
111:
А вообще считаю правильно, к русскоязычным Казахстана нужно относиться как к русскоязычным Украины, то есть везде и всюду видеть в них предателей, что и на самом деле так..

ну всех под одну гребёнку не надо так.., много всё таки русских и украинцев которые болеют за Казахстан
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1391
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 07:05
#9
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Цитата:
111:
нужно относиться как к русскоязычным Украины

Кому что, а лысому - расческа. Опять двадцать пять.

Защитная мера, не более того. Одни понаехавшие "Крокусы" взрывают, другие -шмаль свою завозят. В какой-то степени я даже поддерживаю такое.

Нормальному человеку бояться нечего, и напрягаться нет причины.
А если это еще и ускорит процесс прохождения границы, так вообще песня будет
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27933
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 09:04
#10
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Цитата:
vofkakst:
Нормальному человеку бояться нечего, и напрягаться нет причины.

Он - совсем другой случай. На несколько статей уже себе тут наговорил. А вдруг прижмёт, по болезни, в Челябинск направление к докторам выпишут и всё, суши вёсла :lol:
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1429
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 09:28
#11
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Цитата:
111:
нужно относиться как к русскоязычным Украины, то есть везде и всюду видеть в них предателей, что и на самом деле так..

Вот с таких фразочек и на Украине начиналось. По сути, твои слова уже можно расценивать как призыв, с соответствующими последствиями согласно Закона.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7595
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 09:52
#12
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Буквально несколько дней идет активное нагнетание раздора и вражды между нашими странами,вменяют казахам подписание с британией договора о военном сотрудничестые,вспоминает обоюдные территориальные претензии вдоль всей границы. Наши тоже не отстают,предьявили голодомор,геноцид и сырьевую зависисость. Однако ни с какой стороны официальных опровергающих или подтвержающих заявлении нет, что очень странно
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2289
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 10:12
#13
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На счет биометрии - ни чего нового. Да на тот же шенген, или посещение европейских стран - тоже биометрия.
В России давно выдают два типа загранпаспорта - старого образца на 5 лет и нового с биометрией на 10 лет. Так что если у казахстанцев есть паспорт с биометрией то ни чего сдавать не нужно, а если посещать Россию по удостоверению личности, то да биометрия обязательна, как указано в статье.

Цитата:
vofkakst: Нормальному человеку бояться нечего, и напрягаться нет причины. А если это еще и ускорит процесс прохождения границы, так вообще песня будет
Я в Казахстан езжу только по загранпаспорту, чтобы не заполнять миграционную карту при въезде в Казахстан если посещать по внутрироссийскому паспорту (аналог удостоверения личности), в которой проставляют штампы на въезд-выезд как в загранпаспорте. Если в приложении RuID будет возможность распечатать миграционную карту в домашних условиях, чтобы не заполнять её на погранпосту, то да немного ускорит, но от простановки штампа погранслужбы на въезд/выезд в загранпаспорте или иммиграционной карте - никуда не деться.

[Исправлено: Нурбанчик, 10.06.2025 - 11:37]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2289
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 10:20
#14
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Цитата:
ng.kz:
Важно помнить: даже при отсутствии запрета от МВД въезд может быть ограничен по решению других ведомств - ФСБ, Минобороны, СВР и так далее.


Цитата:
Дантист:
По сути, твои слова уже можно расценивать как призыв, с соответствующими последствиями согласно Закона.


Если кто-то аргументированно обратиться в МВД или ФСБ с ссылками на телеграмм или другие мессенджеры, да даже на комментарии в статьях СМИ, по которым возможно четко идентифицировать комментатора разжигающего межнациональную рознь и не только рознь, то да, вполне возможна определенная реакция силовых структур касаемо запрета на въезд.
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