Отправлено: - 10:12

vofkakst: Нормальному человеку бояться нечего, и напрягаться нет причины. А если это еще и ускорит процесс прохождения границы, так вообще песня будет

[Исправлено: Нурбанчик, 10.06.2025 - 11:37]

На счет биометрии - ни чего нового. Да на тот же шенген, или посещение европейских стран - тоже биометрия.В России давно выдают два типа загранпаспорта - старого образца на 5 лет и нового с биометрией на 10 лет. Так что если у казахстанцев есть паспорт с биометрией то ни чего сдавать не нужно, а если посещать Россию по удостоверению личности, то да биометрия обязательна, как указано в статье.Цитата:Я в Казахстан езжу только по загранпаспорту, чтобы не заполнять миграционную карту при въезде в Казахстан если посещать по внутрироссийскому паспорту (аналог удостоверения личности), в которой проставляют штампы на въезд-выезд как в загранпаспорте. Если в приложении RuID будет возможность распечатать миграционную карту в домашних условиях, чтобы не заполнять её на погранпосту, то да немного ускорит, но от простановки штампа погранслужбы на въезд/выезд в загранпаспорте или иммиграционной карте - никуда не деться.