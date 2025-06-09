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Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51911
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
СМИ опубликовали информацию о том, что с 30 июня Россия изменит правила въезда и введет так называемый "визовый режим" с Казахстаном. Пользователи активно обсуждают нововведения, опасаясь ужесточения миграционных условий и ограничений на пересечение границы.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16642
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
Абайка фиг ты теперь будешь гонять за бабками в Челябинск. Давай продавай хату в России и выкладывай в новый ЖК кунай или аэропорт.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1391
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 21:58
Цитата:
А наличка, не?)
Рекомендуется пользоваться системой "Мир" или переводами через Western Union, "Золотую Корону" и другие.
А наличка, не?)
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 22:15
Марик, проверь, тебе уже закрыли въезд?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 919
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 22:21
Обязательно будет зеркальное отражение по отношению к россиянам! И разве народу от этого будет хорошо?
[Исправлено: абике, 09.06.2025 - 23:21]
[Исправлено: абике, 09.06.2025 - 23:21]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45056
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 23:33
Цитата:
Цитата:
Я в России в последний раз был в 2010м году и больше не собираюсь, зачем мне это?
Ну в 86м в Ленинграде был, в 2000м или чуть раннее , еще раз был на камазе.
А сейчас на старости то мне зачем?
maxsaf:
Цитата:
Марик, проверь, тебе уже закрыли въезд?
Я в России в последний раз был в 2010м году и больше не собираюсь, зачем мне это?
Ну в 86м в Ленинграде был, в 2000м или чуть раннее , еще раз был на камазе.
А сейчас на старости то мне зачем?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45056
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 23:35
Комментарий удален модератором.
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 23:49
Цитата:
А Саба на тебя такие надежды возлагал
111:
видеть в них предателей, что и на самом деле так..
видеть в них предателей, что и на самом деле так..
А Саба на тебя такие надежды возлагал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2240
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 06:55
Цитата:
ну всех под одну гребёнку не надо так.., много всё таки русских и украинцев которые болеют за Казахстан
111:
А вообще считаю правильно, к русскоязычным Казахстана нужно относиться как к русскоязычным Украины, то есть везде и всюду видеть в них предателей, что и на самом деле так..
А вообще считаю правильно, к русскоязычным Казахстана нужно относиться как к русскоязычным Украины, то есть везде и всюду видеть в них предателей, что и на самом деле так..
ну всех под одну гребёнку не надо так.., много всё таки русских и украинцев которые болеют за Казахстан
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1391
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 07:05
Цитата:
Кому что, а лысому - расческа. Опять двадцать пять.
Защитная мера, не более того. Одни понаехавшие "Крокусы" взрывают, другие -шмаль свою завозят. В какой-то степени я даже поддерживаю такое.
Нормальному человеку бояться нечего, и напрягаться нет причины.
А если это еще и ускорит процесс прохождения границы, так вообще песня будет
111:
нужно относиться как к русскоязычным Украины
нужно относиться как к русскоязычным Украины
Кому что, а лысому - расческа. Опять двадцать пять.
Защитная мера, не более того. Одни понаехавшие "Крокусы" взрывают, другие -шмаль свою завозят. В какой-то степени я даже поддерживаю такое.
Нормальному человеку бояться нечего, и напрягаться нет причины.
А если это еще и ускорит процесс прохождения границы, так вообще песня будет
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 09:04
Цитата:
Он - совсем другой случай. На несколько статей уже себе тут наговорил. А вдруг прижмёт, по болезни, в Челябинск направление к докторам выпишут и всё, суши вёсла
vofkakst:
Нормальному человеку бояться нечего, и напрягаться нет причины.
Нормальному человеку бояться нечего, и напрягаться нет причины.
Он - совсем другой случай. На несколько статей уже себе тут наговорил. А вдруг прижмёт, по болезни, в Челябинск направление к докторам выпишут и всё, суши вёсла
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1429
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 09:28
Цитата:
Вот с таких фразочек и на Украине начиналось. По сути, твои слова уже можно расценивать как призыв, с соответствующими последствиями согласно Закона.
111:
нужно относиться как к русскоязычным Украины, то есть везде и всюду видеть в них предателей, что и на самом деле так..
нужно относиться как к русскоязычным Украины, то есть везде и всюду видеть в них предателей, что и на самом деле так..
Вот с таких фразочек и на Украине начиналось. По сути, твои слова уже можно расценивать как призыв, с соответствующими последствиями согласно Закона.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7595
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 09:52
Буквально несколько дней идет активное нагнетание раздора и вражды между нашими странами,вменяют казахам подписание с британией договора о военном сотрудничестые,вспоминает обоюдные территориальные претензии вдоль всей границы. Наши тоже не отстают,предьявили голодомор,геноцид и сырьевую зависисость. Однако ни с какой стороны официальных опровергающих или подтвержающих заявлении нет, что очень странно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2289
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 10.06.25 - 10:12
На счет биометрии - ни чего нового. Да на тот же шенген, или посещение европейских стран - тоже биометрия.
В России давно выдают два типа загранпаспорта - старого образца на 5 лет и нового с биометрией на 10 лет. Так что если у казахстанцев есть паспорт с биометрией то ни чего сдавать не нужно, а если посещать Россию по удостоверению личности, то да биометрия обязательна, как указано в статье.
Цитата:
[Исправлено: Нурбанчик, 10.06.2025 - 11:37]
В России давно выдают два типа загранпаспорта - старого образца на 5 лет и нового с биометрией на 10 лет. Так что если у казахстанцев есть паспорт с биометрией то ни чего сдавать не нужно, а если посещать Россию по удостоверению личности, то да биометрия обязательна, как указано в статье.
Цитата:
vofkakst: Нормальному человеку бояться нечего, и напрягаться нет причины. А если это еще и ускорит процесс прохождения границы, так вообще песня будетЯ в Казахстан езжу только по загранпаспорту, чтобы не заполнять миграционную карту при въезде в Казахстан если посещать по внутрироссийскому паспорту (аналог удостоверения личности), в которой проставляют штампы на въезд-выезд как в загранпаспорте. Если в приложении RuID будет возможность распечатать миграционную карту в домашних условиях, чтобы не заполнять её на погранпосту, то да немного ускорит, но от простановки штампа погранслужбы на въезд/выезд в загранпаспорте или иммиграционной карте - никуда не деться.
[Исправлено: Нурбанчик, 10.06.2025 - 11:37]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2289
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 10.06.25 - 10:20
Цитата:
Цитата:
Если кто-то аргументированно обратиться в МВД или ФСБ с ссылками на телеграмм или другие мессенджеры, да даже на комментарии в статьях СМИ, по которым возможно четко идентифицировать комментатора разжигающего межнациональную рознь и не только рознь, то да, вполне возможна определенная реакция силовых структур касаемо запрета на въезд.
ng.kz:
Важно помнить: даже при отсутствии запрета от МВД въезд может быть ограничен по решению других ведомств - ФСБ, Минобороны, СВР и так далее.
Важно помнить: даже при отсутствии запрета от МВД въезд может быть ограничен по решению других ведомств - ФСБ, Минобороны, СВР и так далее.
Цитата:
Дантист:
По сути, твои слова уже можно расценивать как призыв, с соответствующими последствиями согласно Закона.
По сути, твои слова уже можно расценивать как призыв, с соответствующими последствиями согласно Закона.
Если кто-то аргументированно обратиться в МВД или ФСБ с ссылками на телеграмм или другие мессенджеры, да даже на комментарии в статьях СМИ, по которым возможно четко идентифицировать комментатора разжигающего межнациональную рознь и не только рознь, то да, вполне возможна определенная реакция силовых структур касаемо запрета на въезд.
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