Отправлено: - 23:24

более 180 нарушений законодательства о государственной службе.

Цитата:Эммм, это уже даже не рецидив. За это бы в Америке 3-4 пожизненных было.За 2-3 повторных нарушений ПДД прав лишают, а тут за почти две сотни - только предупреждение? Ауууууу, братия юридическая , вы где там? Тут всю контору закрывать пора на немалые сроки!