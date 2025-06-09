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≡ Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51910
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
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СМИ опубликовали информацию о том, что с 30 июня Россия изменит правила въезда и введет так называемый "визовый режим" с Казахстаном. Пользователи активно обсуждают нововведения, опасаясь ужесточения миграционных условий и ограничений на пересечение границы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16642
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 21:39
#1
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Абайка фиг ты теперь будешь гонять за бабками в Челябинск. Давай продавай хату в России и выкладывай в новый ЖК кунай или аэропорт.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1390
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 21:58
#2
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Цитата:
Рекомендуется пользоваться системой "Мир" или переводами через Western Union, "Золотую Корону" и другие.

А наличка, не?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27929
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 22:15
#3
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Марик, проверь, тебе уже закрыли въезд? :lol:
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
919
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 22:21
#4
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Обязательно будет зеркальное отражение по отношению к россиянам! И разве народу от этого будет хорошо?

[Исправлено: абике, 09.06.2025 - 23:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45056
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 23:33
#5
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Марик, проверь, тебе уже закрыли въезд? :lol:

Я в России в последний раз был в 2010м году и больше не собираюсь, зачем мне это?
Ну в 86м в Ленинграде был, в 2000м или чуть раннее , еще раз был на камазе.
А сейчас на старости то мне зачем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45056
Re: Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан...
Отправлено: 09.06.25 - 23:35
#6
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А вообще считаю правильно, к русскоязычным Казахстана нужно относиться как к русскоязычным Украины, то есть везде и всюду видеть в них предателей, что и на самом деле так..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27929
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Отправлено: 09.06.25 - 23:49
#7
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Цитата:
111:
видеть в них предателей, что и на самом деле так..

А Саба на тебя такие надежды возлагал :lol:
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