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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 23:04
Да, видеосъёмка сотрудников правоохранительных органов и работников военкоматов на улице в Республике Казахстан в целом допускается, но с рядом важных условий и ограничений.
✅ Когда съёмка разрешена (на улице) В соответствии с Конституцией РК и законом «О доступе к информации», гражданин имеет право: фотографировать и снимать на видео в общественных местах; фиксировать действия должностных лиц, особенно если это касается защиты своих прав и законных интересов; вести видеофиксацию взаимодействий с полицией или другими представителями власти в публичном пространстве, например: на улице, в сквере, в коридоре госучреждения.
📌 Пример: вы можете снимать, как сотрудник полиции требует документы или вручает повестку. Это разрешено, если: вы не мешаете выполнению их обязанностей; не вмешиваетесь в служебный процесс; не нарушаете нормы морали и приличий (например, не провоцируете конфликт).
🚫 Когда съёмка может быть ограничена Внутри зданий госорганов (военкоматы, суды, участки и т. п.): съёмка может быть запрещена внутренними правилами учреждения; для съёмки внутри военкомата часто требуется разрешение руководства. Государственная тайна или охраняемая информация: если ведётся съёмка секретных документов, баз данных, компьютеров, служебных помещений — это запрещено. Нарушение прав частных лиц: если вы публикуете видео с личными данными других граждан (ФИО, адрес, номер повестки) без их согласия — это может повлечь ответственность. Препятствие работе сотрудника: если съёмка мешает выполнению служебных обязанностей (например, вы снимаете прямо в лицо, вторгаясь в личное пространство), вас могут привлечь к ответственности по ст. 667 КоАП РК (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). ⚖ Что делать, если вас пытаются запретить снимать Спокойно скажите, что вы имеете конституционное право фиксировать действия должностных лиц на видео. Сошлитесь на статью 18 Конституции РК и Закон «О доступе к информации». Уточните: «Я не мешаю, не вторгаюсь, снимаю с открытой местности». Попросите назвать статью закона, запрещающую съёмку. Часто такие запреты незаконны или не подкреплены нормативкой. 📝 Вывод Да, снимать на улице сотрудников полиции и военкоматов в Казахстане — можно. Это законно, если вы не нарушаете порядок, не вмешиваетесь и не попадаете в режимные зоны. Если вам угрожают «конфискацией телефона» или «уголовной статьёй» — напишите, я помогу составить жалобу или правовое объяснение для защиты своих прав.
✅ Когда съёмка разрешена (на улице) В соответствии с Конституцией РК и законом «О доступе к информации», гражданин имеет право: фотографировать и снимать на видео в общественных местах; фиксировать действия должностных лиц, особенно если это касается защиты своих прав и законных интересов; вести видеофиксацию взаимодействий с полицией или другими представителями власти в публичном пространстве, например: на улице, в сквере, в коридоре госучреждения.
📌 Пример: вы можете снимать, как сотрудник полиции требует документы или вручает повестку. Это разрешено, если: вы не мешаете выполнению их обязанностей; не вмешиваетесь в служебный процесс; не нарушаете нормы морали и приличий (например, не провоцируете конфликт).
🚫 Когда съёмка может быть ограничена Внутри зданий госорганов (военкоматы, суды, участки и т. п.): съёмка может быть запрещена внутренними правилами учреждения; для съёмки внутри военкомата часто требуется разрешение руководства. Государственная тайна или охраняемая информация: если ведётся съёмка секретных документов, баз данных, компьютеров, служебных помещений — это запрещено. Нарушение прав частных лиц: если вы публикуете видео с личными данными других граждан (ФИО, адрес, номер повестки) без их согласия — это может повлечь ответственность. Препятствие работе сотрудника: если съёмка мешает выполнению служебных обязанностей (например, вы снимаете прямо в лицо, вторгаясь в личное пространство), вас могут привлечь к ответственности по ст. 667 КоАП РК (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). ⚖ Что делать, если вас пытаются запретить снимать Спокойно скажите, что вы имеете конституционное право фиксировать действия должностных лиц на видео. Сошлитесь на статью 18 Конституции РК и Закон «О доступе к информации». Уточните: «Я не мешаю, не вторгаюсь, снимаю с открытой местности». Попросите назвать статью закона, запрещающую съёмку. Часто такие запреты незаконны или не подкреплены нормативкой. 📝 Вывод Да, снимать на улице сотрудников полиции и военкоматов в Казахстане — можно. Это законно, если вы не нарушаете порядок, не вмешиваетесь и не попадаете в режимные зоны. Если вам угрожают «конфискацией телефона» или «уголовной статьёй» — напишите, я помогу составить жалобу или правовое объяснение для защиты своих прав.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1631
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 23:26
Цитата:
В чем вопрос? Хочешь-бери. Это как дизель, из разряда религиозных воззрений. Вам вряд ли что-то путнее скажут. Я , например, до усёру могу рассказывать что "трактор" лучше "зажигалки", только кто ж мне поверит? И буду ли я действительно объективен?
Vit:
Я загорелся бмв, хочу взять.
Я загорелся бмв, хочу взять.
В чем вопрос? Хочешь-бери. Это как дизель, из разряда религиозных воззрений. Вам вряд ли что-то путнее скажут. Я , например, до усёру могу рассказывать что "трактор" лучше "зажигалки", только кто ж мне поверит? И буду ли я действительно объективен?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45056
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 23:37
Цитата:
Цитата:
Тем более я щящлыки делаю из свинины
Гога:
Цитата:
Зачем нашему истинно русскому тут халяль ?
Тем более я щящлыки делаю из свинины
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27929
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 23:48
Цитата:
Это у тебя рецепт на стене висит, зелёный, на арабском вроде?
111:
Тем более я щящлыки делаю из свинины
Тем более я щящлыки делаю из свинины
Это у тебя рецепт на стене висит, зелёный, на арабском вроде?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 23:59
Цитата:
Россию на СВО спровоцировали Штаты с НАТО. И если бы не они, не их провокации, Россия никогда не стала бы вводить войска на территорию Украины.А вы до сих пор верите в Россию-агрессора.
ха-ха-ха
на понт взяли получается
нас обманули @
Skeptic:
Россию на СВО спровоцировали Штаты с НАТО. И если бы не они, не их провокации, Россия никогда не стала бы вводить войска на территорию Украины.А вы до сих пор верите в Россию-агрессора.
ха-ха-ха
на понт взяли получается
нас обманули @
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.06.25 - 00:02
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.06.25 - 00:11
🇪🇺 Европа: накопление проблем
❌ 1. Потеря доступа к дешёвым российским ресурсам • Газ, нефть, уголь из России были дешевыми и стабильными. • После 2022 года — резкое удорожание и зависимость от дорогого СПГ из США и Катара. • Естественно, себестоимость продукции в Европе выросла, особенно в энергоёмких отраслях (химия, металлургия, производство удобрений, цемент, стекло и т.д.).
♻️ 2. Жёсткая «зелёная» повестка (Green Deal, ETS) • ЕС продолжает ужесточать нормы по CO₂, вводит углеродные налоги. • Это бьёт по промышленности и заставляет инвестировать в «зелёные технологии» — дорого и долго. • Многие компании говорят прямо: инвестировать дешевле в США, чем в ЕС.
🪖 3. Рост оборонных расходов • После вторжения России в Украину США и НАТО требуют от стран ЕС увеличения военных расходов до 2% и более. • Это дополнительная нагрузка на бюджеты — меньше субсидий для промышленности и развития.
🇺🇸 4. Пошлины и возможная торговая война с США (Трамп 2.0) • Дональд Трамп в случае переизбрания обещает ввести 10% пошлины на импорт, включая европейский. • Уже сейчас действует программа IRA (Inflation Reduction Act) — огромные льготы для «зелёных» и промышленных компаний в США, недоступные в ЕС.
⸻ 🇺🇸 Почему компании уезжают в США
✅ Преимущества США для европейских производителей: Фактор Объяснение Дешёвая энергия Газ и электроэнергия в США в 2–3 раза дешевле, чем в Европе. Гибкий рынок труда Меньше налогов на зарплаты, проще увольнения и найм. Госпрограммы поддержки Программа IRA — сотни миллиардов $ на поддержку промышленности. Низкие налоговые ставки Особенно в южных штатах и Техасе. Предсказуемость регуляции Менее бюрократическая система по сравнению с Брюсселем.
⸻ ⚙️ Тактика США? Да, многие экономисты и политологи считают, что США используют геополитику как инструмент индустриальной перезагрузки:
• Вытесняют промышленность из Европы через энергетическую и торговую переконфигурацию. • Приманивают инвесторов и компании благодаря субсидиям и льготам.
• США фактически строят новую производственную экономику, в отличие от прежней модели “офшоров”. Это уже привело к тому, что: • Volkswagen, BASF, Solvay, BMW и другие — инвестируют в новые заводы в США. • Некоторые французские и немецкие компании начали закрывать предприятия в ЕС или замораживать расширения. ⸻
🧭 Заключение Да, Европа оказалась зажата между: • энергетическим кризисом, • экологической бюрократией, • геополитическим давлением, • возможным торговым конфликтом с США.
📦 Поэтому масштабный перенос производства в США — это не просто «возможность», а стратегия выживания для части европейской промышленности. В этом смысле вы правы: это и результат тактики США, и проявление слабостей самой ЕС-модели.
❌ 1. Потеря доступа к дешёвым российским ресурсам • Газ, нефть, уголь из России были дешевыми и стабильными. • После 2022 года — резкое удорожание и зависимость от дорогого СПГ из США и Катара. • Естественно, себестоимость продукции в Европе выросла, особенно в энергоёмких отраслях (химия, металлургия, производство удобрений, цемент, стекло и т.д.).
♻️ 2. Жёсткая «зелёная» повестка (Green Deal, ETS) • ЕС продолжает ужесточать нормы по CO₂, вводит углеродные налоги. • Это бьёт по промышленности и заставляет инвестировать в «зелёные технологии» — дорого и долго. • Многие компании говорят прямо: инвестировать дешевле в США, чем в ЕС.
🪖 3. Рост оборонных расходов • После вторжения России в Украину США и НАТО требуют от стран ЕС увеличения военных расходов до 2% и более. • Это дополнительная нагрузка на бюджеты — меньше субсидий для промышленности и развития.
🇺🇸 4. Пошлины и возможная торговая война с США (Трамп 2.0) • Дональд Трамп в случае переизбрания обещает ввести 10% пошлины на импорт, включая европейский. • Уже сейчас действует программа IRA (Inflation Reduction Act) — огромные льготы для «зелёных» и промышленных компаний в США, недоступные в ЕС.
⸻ 🇺🇸 Почему компании уезжают в США
✅ Преимущества США для европейских производителей: Фактор Объяснение Дешёвая энергия Газ и электроэнергия в США в 2–3 раза дешевле, чем в Европе. Гибкий рынок труда Меньше налогов на зарплаты, проще увольнения и найм. Госпрограммы поддержки Программа IRA — сотни миллиардов $ на поддержку промышленности. Низкие налоговые ставки Особенно в южных штатах и Техасе. Предсказуемость регуляции Менее бюрократическая система по сравнению с Брюсселем.
⸻ ⚙️ Тактика США? Да, многие экономисты и политологи считают, что США используют геополитику как инструмент индустриальной перезагрузки:
• Вытесняют промышленность из Европы через энергетическую и торговую переконфигурацию. • Приманивают инвесторов и компании благодаря субсидиям и льготам.
• США фактически строят новую производственную экономику, в отличие от прежней модели “офшоров”. Это уже привело к тому, что: • Volkswagen, BASF, Solvay, BMW и другие — инвестируют в новые заводы в США. • Некоторые французские и немецкие компании начали закрывать предприятия в ЕС или замораживать расширения. ⸻
🧭 Заключение Да, Европа оказалась зажата между: • энергетическим кризисом, • экологической бюрократией, • геополитическим давлением, • возможным торговым конфликтом с США.
📦 Поэтому масштабный перенос производства в США — это не просто «возможность», а стратегия выживания для части европейской промышленности. В этом смысле вы правы: это и результат тактики США, и проявление слабостей самой ЕС-модели.
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