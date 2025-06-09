Re: Пьяный водитель на угнанной Lada устроил ДТП в центре...

Отправлено: - 15:46

Полицейским надо было стрелять по угонщику, чтобы не было жертв! Самое главное метко попасть в правонарушителя! Если бы полицейские пристрелили бы,хотя бы одного угонщика, другой навряд ли бы уходил от погони за ним! Пора уже полицейским по закону применять табельное оружие ради блага большинства граждан! Не надо на преступников жалеть патроны, они только приносят вред!