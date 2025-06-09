НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пьяный водитель на угнанной Lada устроил ДТП в центре Костанае, скрываясь от погони. Пострадал человек
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51910
Пьяный водитель на угнанной Lada устроил ДТП в центре Костанае, скрываясь от погони. Пострадал человек
Отправлено: 09.06.25 - 15:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пересечении улицы Чехова и проспекта Аль-Фараби в Костанае в воскресенье вечером произошло ДТП, причиной которого, по словам очевидцев, стала попытка скрыться от полиции.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45056
Re: Пьяный водитель на угнанной Lada устроил ДТП в центре...
Отправлено: 09.06.25 - 15:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По пьяне можно угнать только Ладу
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
919
Re: Пьяный водитель на угнанной Lada устроил ДТП в центре...
Отправлено: 09.06.25 - 15:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейским надо было стрелять по угонщику, чтобы не было жертв! Самое главное метко попасть в правонарушителя! Если бы полицейские пристрелили бы,хотя бы одного угонщика, другой навряд ли бы уходил от погони за ним! Пора уже полицейским по закону применять табельное оружие ради блага большинства граждан! Не надо на преступников жалеть патроны, они только приносят вред!
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
235
Re: Пьяный водитель на угнанной Lada устроил ДТП в центре...
Отправлено: 09.06.25 - 23:32
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да эти "биотлонисты" в пагонах завалят кучу народа! ты что предлагаешь узаконить отстрел граждан? :-P :-P :-P :-P
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS