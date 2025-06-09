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Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
Россия ужесточает правила пересечения границы для граждан Казахстана. Означает ли это введение "визового режима"?
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