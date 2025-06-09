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≡ Как защитить экологию? - Ответ на этот вопрос искали школьники и волонтеры в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51910
Как защитить экологию? - Ответ на этот вопрос искали школьники и волонтеры в центре Костаная
Отправлено: 09.06.25 - 20:40
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Экологическая викторина «Сохраним природу вместе!» прошла 5 июня в Сити-Центре Костаная. Мероприятие собрало около 40 участников — школьников, волонтёров и неравнодушных горожан. Тех, кто давно погружен в решение проблем экологии, наградили благодарственными письмами.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1389
Re: Как защитить экологию? - Ответ на этот вопрос искали...
Отправлено: 09.06.25 - 20:40
#1
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Бред какой.
Заберите у этих недо-специалистов бензопилы и газонокосилки. Тогда наша экология будет в безопасности
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8030
Re: Как защитить экологию? - Ответ на этот вопрос искали...
Отправлено: 09.06.25 - 21:13
#2
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Плоггинг+грепплинг равно буллинг? Кто мне пояснит, о чём это я!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1389
Как защитить экологию? - Ответ на этот вопрос искали школьники и волонтеры в центре Костаная
Отправлено: 09.06.25 - 21:26
#3
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Цитата:
saba:

Фистинг - это раскулачивание по современному)))
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