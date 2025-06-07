Не, я тут от работы отдыхаю, на работе от жизни. А по жизни в своё удовольствие живу. Трудно уставать стало. А так ради справедливости, всегда свои пять копеек вставить могу. Потому как перед законом все равны. Должны быть во всяком случае. И беспредел по отлову и воровству людей, должен быть прекращён.
Ну в казахстане обозвать любого гражданина терпилой со сторы любой власти это норма! посмотрите кто в ней находится, далеко нелицеприятные, ну естественно и не рукопожатные личности. Довелось пожить в европе целый год! Так там, со сторы власти, я ни разу не встретил пренебрежительного отношения к гражданам, не говоря уже об прямом оскорблении! там работает закон! попробуй оскорби гражданина, и тебе буквально тр..ец! более ты НИКОГДА в госорганах не сможешь работать, и твои дети тоже! А у нас за такое на повышение могут отправить! Так что нечем вы нас не удивили, а только ещё раз подтвердили какие у нас люди во власти! И никому за это ничего не будет! они просто посмеются и дальше продолжат своё гнусное дело по уничтожению этой страны! печально конечно, но ФАКТЫ, ЕЖЕДНЕВНЫЕ, ЭТО УПРЯМАЯ ВЕЩЬ!
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Цитата:
Эл-починно: Не, я тут от работы отдыхаю, на работе от жизни. А по жизни в своё удовольствие живу. Трудно уставать стало. А так ради справедливости, всегда свои пять копеек вставить могу. Потому как перед законом все равны. Должны быть во всяком случае. И беспредел по отлову и воровству людей, должен быть прекращён.
Хех, значит людей отлавливать и воровать нельзя. Нужно их ласково звать, например: Уважаемый и дорогой уклонист, не хотите ли пойти служит в армию по зуму?
Да уж, поуехавщие жгёте, уехали и сразу святее Папы римского стали. Наверное думаете, что без ваших ценных советов, тут в степи не выживем!
Из-за три девять земель, в частности из Германии, Канады конечно, всё виднее, сразу по внутренним делам Казахстана стали экспертами. Это прям яркие, классические примеры диванных борцов за справедливость и права человека, в том числе и сексуальных меньшинств. В данном случае, особенно когда учат нас, как жить из далёких стран, попивая кофе, без страха получения повесток.
Справедливость у вас - экспортная, но подход стильный конечно! Главное, друзья поуехавщие, чтобы вы там на чужбинах не перегорели от справедливости! Нам тут в степях ваши вставляемые пять копеек, не звучат как серебряные и золотые слитки!
Kairat stayer: Справедливость у вас - экспортная, но подход стильный конечно! Главное, друзья поуехавщие, чтобы вы там на чужбинах не перегорели от справедливости! Нам тут в степях ваши вставляемые пять копеек, не звучат как серебряные и золотые слитки!
Молодец! Правильно реагируешь на провокаторов и разжигателей социальной розни в нашем гос-ве! Так держать! Вообще-то пора заокеанским и зарубежным провокаторам закрыть рот, видимо работают на воющие страны, чтобы внести нестабильность между властью и населением, которое мирно спит и только ест импортное!
Правильно реагируешь на провокаторов и разжигателей социальной розни в нашем гос-ве! Так держать! Вообще-то пора заокеанским и зарубежным провокаторам закрыть рот, видимо работают на воющие страны, чтобы внести нестабильность между властью и населением,
Поддерживаю! Провокаторам из за бугра еще аукнется все это..
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