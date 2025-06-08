Да, это актуальная инициатива: Федеральное управление гражданской защиты и по делам стихийных бедствий Германии (BBK) действительно планирует представить летом 2025 года проект по оперативному расширению сети бомбоубежищ и укрытий — с целью подготовки к возможному нападению со стороны России в ближайшие четыре года.
Основные детали: Руководитель BBK Ральф Тисслер заявил, что Германия серьёзно не готова к крупномасштабному конфликту и намерена расширить сеть защитных помещений, в том числе перевести в режим укрытий метрополитен, подземные паркинги, гаражи и подвалы — для размещения до миллиона человек .
Сейчас из примерно 2 000 бункеров, построенных в холодную войну, работоспособными остались лишь около 580, обеспечивающие укрытие менее чем 0,5 % населения .
BBK вскоре представит «комплексный план» (примитивно — летом 2025 года), включающий в себя: идентификацию всех пригодных под убежище зданий: метро, подвалах, парковках; создание мобильного приложения и информационных систем для быстрого оповещения и поиска ближайшего укрытия; укрепление коммуникационных каналов, систем раннего оповещения и приложений от хакерских атак .
Предполагаемые бюджеты: около €10 млрд в ближайшие четыре года, и примерно €30 млрд на реализацию в масштабе десятилетия . Зачем это нужно?
Угроза со стороны России усилилась на фоне полномасштабного вторжения в Украину, с бомбардировками Харькова и других городов .
Опыт Финляндии показал, как можно масштабно обеспечить защиту населения — Германия стремится приблизиться к такому уровню.
Строительство новых бункеров невозможно быстро развернуть: дешевле и быстрее адаптировать уже существующие сооружения .
🔍 Что дальше и что ждать Летом 2025 — публикация BBK комплексного проекта; после этого начнутся согласования с федеральными землями и выделение средств. Рабочая группа от BBK и земель прорабатывает технические и правовые аспекты: какие помещения и как следует адаптировать . Граждане получат рекомендации: укреплять подвалы своими силами («baulicher Selbstschutz»), создавать запасы на 72 часа (желательно 10 дней) . Плюс инвестиции в сирены, защиту связи, мобильное оповещение. Вывод: Германия активизирует меры гражданской защиты, развивая национальную инфраструктуру убежищ и привлекая население к укреплению укрытий. Это многоуровневый подход — adapting существующие пространства, информирование граждан и долгосрочные инвестиции.
Пацаны есть кто из сервисом, сто, или бмвисты. Я загорелся бмв, хочу взять. Или не взять. Бмв кузов в лифтек. Их по стране мало. Ну очень красивые. Будут только у меня и у Майкла джексона) Ладно по электроники не справлюсь. А по ходовке легко.
А я чего, надувался? Да, и тебе нравится груз 200 смотрю, особенно если это русскоязычные украинцы как ты, если ты намекаешь что в мешках они.. Ну да, мы русские и должны убивать таких же русских соседей, если нам приказали. От любви к Путину нам никуда не уйти. Пусть на местах погибших живут таджики и остальные кавказцы и мы этим гордимся!
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