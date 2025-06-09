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≡ Нарушали права работников - За что наказали руководителя управления образования Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51908
Нарушали права работников - За что наказали руководителя управления образования Костанайской области?
Отправлено: 09.06.25 - 19:11
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В управлении образования выявили больше 180 нарушений законодательства о госслужбе. Проверка показала, что каждое пятое нарушение кадрового делопроизводства ущемляло права сотрудников на оплату труда, продвижение по госслужбе и социальные гарантии.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1386
Re: Нарушали права учителей - За что наказали руководителя...
Отправлено: 09.06.25 - 19:11
#1
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А мониторинг купающихся детей попадает под взор проверяющих??? Как бы тоже нарушение прав
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