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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 471 из 471«1...469470471
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1676
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.06.25 - 17:33
#7051
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Да, это актуальная инициатива: Федеральное управление гражданской защиты и по делам стихийных бедствий Германии (BBK) действительно планирует представить летом 2025 года проект по оперативному расширению сети бомбоубежищ и укрытий — с целью подготовки к возможному нападению со стороны России в ближайшие четыре года.

Основные детали: Руководитель BBK Ральф Тисслер заявил, что Германия серьёзно не готова к крупномасштабному конфликту и намерена расширить сеть защитных помещений, в том числе перевести в режим укрытий метрополитен, подземные паркинги, гаражи и подвалы — для размещения до миллиона человек  .

Сейчас из примерно 2 000 бункеров, построенных в холодную войну, работоспособными остались лишь около 580, обеспечивающие укрытие менее чем 0,5 % населения  .

BBK вскоре представит «комплексный план» (примитивно — летом 2025 года), включающий в себя: идентификацию всех пригодных под убежище зданий: метро, подвалах, парковках; создание мобильного приложения и информационных систем для быстрого оповещения и поиска ближайшего укрытия; укрепление коммуникационных каналов, систем раннего оповещения и приложений от хакерских атак .

Предполагаемые бюджеты: около €10 млрд в ближайшие четыре года, и примерно €30 млрд на реализацию в масштабе десятилетия  . Зачем это нужно?

Угроза со стороны России усилилась на фоне полномасштабного вторжения в Украину, с бомбардировками Харькова и других городов .

Опыт Финляндии показал, как можно масштабно обеспечить защиту населения — Германия стремится приблизиться к такому уровню.

Строительство новых бункеров невозможно быстро развернуть: дешевле и быстрее адаптировать уже существующие сооружения .

🔍 Что дальше и что ждать Летом 2025 — публикация BBK комплексного проекта; после этого начнутся согласования с федеральными землями и выделение средств. Рабочая группа от BBK и земель прорабатывает технические и правовые аспекты: какие помещения и как следует адаптировать . Граждане получат рекомендации: укреплять подвалы своими силами («baulicher Selbstschutz»), создавать запасы на 72 часа (желательно 10 дней)  . Плюс инвестиции в сирены, защиту связи, мобильное оповещение. Вывод: Германия активизирует меры гражданской защиты, развивая национальную инфраструктуру убежищ и привлекая население к укреплению укрытий. Это многоуровневый подход — adapting существующие пространства, информирование граждан и долгосрочные инвестиции.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45053
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.06.25 - 19:46
#7052
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Прикольная картинка

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27926
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 02:53
#7053
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Цитата:
111:
Прикольная картинка

У меня ещё прикольнее:



:lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16641
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 17:40
#7054
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Пацаны есть кто из сервисом, сто, или бмвисты. Я загорелся бмв, хочу взять. Или не взять. Бмв кузов в лифтек. Их по стране мало. Ну очень красивые. Будут только у меня и у Майкла джексона) Ладно по электроники не справлюсь. А по ходовке легко.





[Исправлено: Vit, 09.06.2025 - 17:44]

[Исправлено: Vit, 09.06.2025 - 17:58]

[Исправлено: Vit, 09.06.2025 - 17:59]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27926
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 18:23
#7055
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Цитата:
111:
Прикольная картинка

Чё ты всё, сдулся, в прикольное - неприкольное?

:lol:

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45053
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 18:31
#7056
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Чё ты всё, сдулся, в пр

А я чего, надувался?
Да, и тебе нравится груз 200 смотрю, особенно если это русскоязычные украинцы как ты, если ты намекаешь что в мешках они..
Ну да, мы русские и должны убивать таких же русских соседей, если нам приказали.
От любви к Путину нам никуда не уйти.
Пусть на местах погибших живут таджики и остальные кавказцы и мы этим гордимся!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45053
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 18:33
#7057
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
меня ещё прикольнее:

Ну прикольно сделали, опять с Богом ИИ ночью говорил?
Он может любые фото сделать..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27926
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 19:05
#7058
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Цитата:
111:
Он может любые фото сделать..

С тобой - не может. Не помещаешься :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45053
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.06.25 - 19:36
#7059
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
сделать.. С тобой - не может. Не поме

Ну бутылку то фейканул, а ты что, просил его обо мне опять, жаловался?
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Страница 471 из 471«1...469470471
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